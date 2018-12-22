兰帕德声援前恩师‧基恩拉尼利挺狂人 基恩日前参与英国媒体直播节目时表示，曼联队内球员出工不出力，甚至故意发挥不佳导致球队输球，令穆帅最终只能黯然离去。

福尔罕主帅练拉尼利曾向周二遭曼联解雇的穆里尼奥发短信慰问，并希望他能尽快回到执教岗位。（图：法新社）

（英国‧伦敦22日讯）穆里尼奥周二遭曼联解雇，红魔功勋队长基恩认为队内核心球员是始作俑者，并指那些球员为“杀人犯”。

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基恩日前参与英国媒体直播节目时表示，曼联队内球员出工不出力，甚至故意发挥不佳导致球队输球，令穆帅最终只能黯然离去。

他说，“他们都是穆里尼奥被扫地出门的罪魁祸首，他们都是杀人犯，可惜他们都逃脱了应有的制裁。”

“很多人都说穆帅与球员们关系不佳，可是当麾下球员体重超标时、训练不认真时、在比赛中发挥失常时，主帅难道就不能批评他们吗？在被批评后，难道这些球员就有权利反对吗？”

接着基恩狠批新一代某些球员不仅“心智孱弱”，甚至连正常人都不配当。

“他们总是躲在经纪人、媒体记者背后做小动作，他们实在是太下作了，简直就是个笑话。”他指出，“无论更衣室里发生了甚么，只要你穿上球队战袍，你就必须拼尽全力。”

据英国媒体报道，前切尔西球星兰帕德日前在新闻发布会上为恩师穆里尼奥声援，并指出，“这（曼联表现不佳）并非全是穆里尼奥的错，但主帅总是背锅的那个。他是一位非常伟大主帅，但这就是我们（主帅）的生活。这样的事情发生了，但是穆帅会继续前进，曼联也会继续前进。”

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兰帕德曾是穆里尼奥首度执教切尔西期间的核心球员之一，2人联手助蓝狮达成英超2连霸，并拿下3座本土杯赛冠军和1次社区盾。

“他（穆里尼奥）是个战术家，训练工作很出色，赛前准备也很棒，他总是拉着我的脖子给我讲战术，他让我很有信心。”提及与穆帅共事的经历，兰帕德表示，“穆里尼奥会重执教鞭，不论是在英超，还是在世界其它地方，他肯定会执教顶级球队，因为他是顶级主帅。”

而福尔罕主帅拉尼利也曾想穆里尼奥发短信慰问，并希望他能尽早重返主帅岗位。

他说，“像穆里尼奥和孔蒂这样的主帅是足球运动的心脏，他们在每个国家都取得成功，对于所有主教练来说，看到他们在球场上是好事。”

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拉尼利与穆里尼奥之间可谓不解之缘，当初穆帅取代前者就任切尔西主帅，而后2人在意甲曾交手，拉尼利后来也在执教莱斯特期间，为穆帅敲响了在蓝狮2度执教的下课钟声。