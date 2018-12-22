拿玻璃茶壶被爱犬扑倒·主人遭碎片刺颈身亡 台湾新竹县83岁张姓老翁昨天清晨手持玻璃茶壶走出家门时，疑因热情狗狗撒娇，重心不稳倒地，手中玻璃茶壶因此破碎，碎片正巧刺中张翁右颈动脉，被家人发现后，送医不治。

（台湾·新竹县22日讯）台湾新竹县83岁张姓老翁昨天清晨手持玻璃茶壶走出家门时，疑因热情狗狗撒娇，重心不稳倒地，手中玻璃茶壶因此破碎，碎片正巧刺中张翁右颈动脉，被家人发现后，送医不治。

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检警昨天上午获报前往查看，并调阅监视器画面，发现张翁手持玻璃茶壶走出家门，先解开被炼住的自家饲养黄狗，黄狗兴奋绕着张翁转圈，接着又扑向张翁撒娇，疑造成张翁重心不稳倒地，手中玻璃茶壶因此破裂，碎片竟插中张翁右颈动脉、血流如注。

检警指出，张翁当时倒卧家中庭院内，女看护起床后才发现，立刻通知家属将张翁送医急救，最后仍因失血过多不治身亡。

检警昨天相验死者，初步确认是右颈动脉遭玻璃碎片刺中，血流过多身亡，从现场迹证看来，并无其他可疑状况，家属对于死因没有意见；检警建议家属将闯祸的黄狗送到动保所安置，但家属表示黄狗是从小养到大，有深厚情感，并不责怪它。

（中央社．记者鲁钢骏．编辑：方沛清）