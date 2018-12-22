西媒传皇马招狂人‧6名主力或遭清洗 皇马本赛季在洛佩特吉的率领下战绩糟糕，最终他们解雇了洛佩特吉，并让助教索拉里成为暂代主帅。

西媒表示皇马有意邀请穆里尼奥二进宫，而穆帅若真的再次执教皇马，那他上任后很可能清洗多达6名球员。（图：法新社）

（西班牙‧马德里22日讯）有传皇家马德里有意招揽刚在曼联下课的“狂人”穆里尼奥“二进宫”，而西媒预测，若穆帅最终真的再次执教皇马，那会有多达6名球员遭到清洗。

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皇马本赛季在洛佩特吉的率领下战绩糟糕，最终他们解雇了洛佩特吉，并让助教索拉里成为暂代主帅。索拉里上任后虽然率队成绩不俗，但皇马始终希望能聘请一位名帅接手，而在穆帅遭曼联解雇后，皇马有意邀请这名葡萄牙籍名帅再次出任该队的教头。

穆帅曾在2010至2013年执教皇马，他率队取得一次西甲、西班牙杯和西班牙超级杯冠军。

西媒认为穆帅二进宫的可能性很大，之前有消息称皇马愿意为穆帅开出2000万欧元（约9500万令吉）的年薪，而主席佩雷斯还会为他提供充足的转会资金。

而穆帅最终若再次执教皇马，西媒表示纳瓦斯、宾兹玛、阿森西奥、贝尔、莫德里奇和伊斯科这6名球员将遭到清洗。

原因何在？纳瓦斯、宾兹玛和莫德里奇都已年过30、而贝尔是伤病频繁，伊斯科和阿森西奥则不符合穆帅的战术需求。