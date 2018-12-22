星洲大派送活动 . 300份Serena礼包送完 Box World有限公司、永升超市与星洲日报联办，独立购物商场为场地赞助的“Serena精美礼包大派送”活动

读者何慧娟收集星洲日报青色报头，前来换取Serena精美礼包。

（古晋22日讯）Box World有限公司、永升超市与星洲日报联办，独立购物商场为场地赞助的“Serena精美礼包大派送”活动，获得民众热烈参与，300份精美礼包约30分钟内派完！

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每份Serena精美礼包装有Serena Lemonia柠檬与巧克力口味香脆饼干各3包，以及一支Serena圆珠笔，派送给以12月15日至21日收集本报两张封面青色报头，再加1令吉20仙前来换取的民众。



此活动是主打刚推出市场的Serena Lemonia饼干系列，共有柠檬与巧克力两种入口即化的香酥曲奇饼口味，搭配少许砂糖，搭配天衣无缝。



曲奇饼干的酥脆与少量的砂糖，香甜而不腻，绝对符合现代人口味要求，令人爱不释手，回味无穷，是上班族办公室零食及下午茶不二之选。



Serena Lemonia饼干是采用高科技和高级食谱生产，让消费者以最低价格享受最优质产品，与其他类似产品相比，其分量最重且价格非常亲民。



Serena是印尼大品牌，拥有50年以上的历史，占当地饼干市场55%以上，可说是首屈一指的市场领导，以生产各式饼干食品著名。Serena牌子饼干一直远近驰名，主打饼干、夹心饼、威化饼与曲奇饼等，还有新推出的起司曲奇饼，产品多样化，符合东南亚人口味，价钱大众化，满足各阶人群，深受消费者爱戴。



Box World有限公司是东马数一数二的国际食品进口公司，该公司也在寻找全马各区分销商及区域代理，有意者可联络012-8588919（Mr Teng）或电邮至[email protected]。

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何慧娟（读者）



从本报得知今日举办“Serena精美礼包大派送”活动的何慧娟，想尝试刚推出市场的Serena Lemonia饼干系列，所以参与此项大派送活动。



王巧宣（读者）



与妈妈和婆婆一起参与“Serena精美礼包大派送”活动的王巧宣表示，家人爱吃饼干，为此从本报获悉有关大派送活动资讯，便与家人一同前来参与，品尝刚推出市场的Serena Lemonia饼干。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）





王巧宣与爱吃饼干的家人一起参与换取“Serena精美礼包大派送”活动。



“Serena精美礼包大派送”活动获得民众热烈参与。



独立购物广场市场执行员奴卡伊拉妮（左二）、永升百货有限公司高级执行员陈敏立（左五）与Box World有限公司项目协调员郭玟君（左七）分别移交Serena精美礼包给参与的民众；左为星洲日报古晋区发行部主任张镇兴，右为星洲日报南砂区业务促进主任黄立达。



读者及民众在独立购物广场永升超市分行前排长龙，耐心等待换取Serena精美礼包。