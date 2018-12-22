C罗效应值19.4亿‧祖云与阿迪签8年 据意大利媒体报道，C罗在今夏加盟祖云杜斯后，短短五个月内，该球队商业价值明显提升，球衣销量飙升。

（图：法新社）

（意大利‧都灵22日讯）祖云杜斯于周五在官网发表声明，宣布球队与知名运动品牌阿迪达斯的球衣赞助合同续约至2027年6月，金额高达8年4亿零800万欧元（约19亿4千508万令吉），当地媒体将之视为“C罗”罗那多加盟祖云的效应之一。

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据意大利媒体报道，C罗在今夏加盟祖云杜斯后，短短五个月内，该球队商业价值明显提升，球衣销量飙升，同时在世界上知名度也大增，在Instagram上的粉丝数从1000万倍增至2000万。

祖云与阿迪达斯旧合约签订于2013年10月，当时金额为6年（2015至2021年）1亿3千950万欧元（约6亿6千472万令吉），如今新合同总金额激增了几乎3倍，而且阿迪达斯还会根据球队成绩以及球衣销售业绩给予一定的奖励。

而鉴于祖云杜斯在今年的表现以及俱乐部品牌的知名度，阿迪达斯已确认给予1500万欧元（约7千153万令吉）的年度额外奖金。