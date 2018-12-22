英超‧三夺圣诞冠军欲破魔咒‧红军剑指队史首冠 在本轮联赛凭借萨拉赫和范迪克分别在第18及68分钟破门后，利物浦客场以2比0击败“狼队”沃尔弗罕普敦，收获联赛7连胜。

萨拉赫在本轮对垒沃尔弗罕普敦时助队打破僵局，利物浦因此最终以2比0取胜，成功夺得圣诞冠军。（图：法新社）

（英国‧伦敦22日讯）过去两次成为圣诞冠军，“红军”利物浦皆未能在赛季末顺利拿下联赛冠军，而本赛季他们再次夺得圣诞冠军，最终能否打破魔咒，顺利拿下队史首个英超冠军？

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在本轮联赛凭借萨拉赫和范迪克分别在第18及68分钟破门后，利物浦客场以2比0击败“狼队”沃尔弗罕普敦，收获联赛7连胜。而在本赛季联赛战罢18轮后，利物浦以15胜3和保持不败，积48分成为圣诞冠军。

在英超历史上，只有2005/06赛季的切尔西（49分）与上赛季的曼市（52分）创下比本赛季的利物浦同期更多的积分，而跨赛季英超19场不败是红军自1990年3月至11月的23轮不败后，于顶级联赛中所取得的最佳战绩。与此同时，他们在2018自然年度已经囊获25场联赛胜利，这与1990年的队史自然年联赛获胜场次一样多。

另外，利物浦的10个联赛客场不败（8胜2和）同样追平他们自1991年10月至1992年2月的队史最佳纪录。

红军陷夺圣诞登顶无缘夺冠魔咒

虽然成为夺得圣诞冠军，但这对利物浦来说似乎不是甚么好事，因他们在过去两次于圣诞节前登顶，但最后都与冠军擦身而过。在过去10个赛季，其中8次赢得圣诞冠军的球队最终都成功夺冠，唯独2008/09及2013/14赛季未能顺利捧杯。

在2008/09赛季，利物浦在冠军之争输给了宿敌曼联，而在2013/14赛季，则是大家熟悉的杰拉德“世界滑倒”，让红军最终将冠军拱手让给了曼市。

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如今，“渣叔”克洛普能否打破利物浦的魔咒，半年后就将有答案。

自2018年1月加盟利物浦以来，范迪克出战了32场联赛总算打入首球，他在本轮对垒沃尔弗罕普敦时助队扩大比分。（图：法新社）

渣叔：要拿105分才能夺冠

沃尔弗罕普敦是渣叔教利物浦以来，在各项赛事率队战胜的第32支英国球队，而经此役后，他在联赛则已率队击败27支球队。

渣叔在赛后谈到本赛季是否能顺利夺冠时说：“到目前为止，这看起来像一个非常特别的赛季，在圣诞节前就拿到48分是疯狂的。但是，切尔西、曼市、托登罕热刺和阿申纳也会赢球，他们现在也有40多分，因此一旦有球队丢分，就会掉至前四以外。所以，我认为本赛季可能需要拿下105分，才能成为冠军。”

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“我知道我们现在的状态很好，处于一个美妙的时刻，但我们必须尊重其他对手，他们也很强。因此，我们现在还不能开派对庆祝，或计划夺冠后怎么庆祝。”

利物浦中场凯塔在此役下半场遭到两次碰撞，因此受伤退场，渣叔在赛后谈到凯塔的伤势时说：“他的脚有出现伤口，肋骨也被撞到，但我认为情况并不严重，不是大问题。”

范迪克打入“从军”后联赛首球

在今年1月份顶着高价加盟利物浦的荷兰中后卫范迪克在此役总算打入自己加盟红军以来的英超处子球。他是利物浦队中同期在联赛出战时间最场的球员，同时也是触球最多、传球最多、解围次数最多、争顶成功次数最多、拦截最多、阻挡射门最多和一对一防守成功最多的球员，是红军防线的“定海神针”。

他迄今为红军出战32场联赛，助队实现17次零封和仅丢了17球，是该队成功夺得圣诞冠军的关键之一。