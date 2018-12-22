逾5个月未清理·工程垃圾堆养蚊 蒲种工业区第1/36区（TPP1/36）厂家炮轰梳邦再也市议会承包商沟渠维修工程没有善后，阻碍当地交通，造成厂家出入面对不便。

蒲种工业区第1/36区卫生情况恶劣，无良人士甚至乱丢垃圾，破坏环境卫生。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种21日讯）蒲种工业区第1/36区（TPP1/36）厂家炮轰梳邦再也市议会承包商沟渠维修工程没有善后，阻碍当地交通，造成厂家出入面对不便。

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当地厂家申诉，这些堆积已超过5个月的工程垃圾因积水而滋生蚊虫，使当地成为黑斑蚊滋生温床。

其中，厂主凌玉龙说，他在大选前已就沟渠崩塌问题多次奔波，同时也向行动党金銮区州议员黄思汉及其服务中心投诉过。

“因工业区位于边界，所以迟迟无人前来处理。经过多次的交涉，市议会终于在大选前前来维修塌沟，但遗憾的是，承包商却没清理工程垃圾，引起厂家的不满。”

他说，他在两周前曾致电要求当局尽速处理，惟迄今不见下文。在投诉无门下，他们只好向马华梳邦区会反映。

蒲种工业区第1/36区卫生情况恶劣，无良人士甚至乱丢垃圾，破坏环境卫生。（图：星洲日报）

曾祥辉：工业区民生问题多

马华梳邦区会署理主席曾祥辉日前为此前往巡视。陪同者包括马华梳邦USJ第16区支会主席曾美凤和马华金銮工业区支会主席欧阳天龙。

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曾祥辉说，有关工业区民生问题一箩箩，多年来犹如弃婴般被忽视，沟渠崩塌问题也是投诉多次后，才获得处理。

“岂料，沟渠修好后却留下工程垃圾，引发更多民生问题，使厂家头痛不已。”

他说，市议会承包商修复沟渠迄今已超过5个月，却迟迟不见当局前来清理工程留下的垃圾，导致积水和阻碍交通。

“这些都是民生问题，也是执政政府理应优先处理的问题，也许黄思汉如今已升任雪州行政议员，无法抽空处理及跟进，使市议会疏忽当地的民生问题。”

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他相信除了该工业区，市议会管辖区内仍有许多地区发生类似的问题，令商民面对投诉无门的窘境，希望当地的人民代议士能协助人民，迅速处理及跟进，还厂家干净的工作环境。