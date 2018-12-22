中国环球飞行第一人‧美国亚特兰大坠机亡 美国乔治亚州亚特兰大20日发生一架小型飞机坠毁事件，残骸散落在公园的足球场上，机上4人罹难。当局证实，其中一名47岁的死者是田纳西州孟菲斯商翔实业公司（Sunshine Enterprise）始创人陈玮（小图），另3人是公司高层，分别是陈约翰、陈佩尔尼奥和鲁宾逊。

（图：互联网）

（美国‧乔治亚22日讯）美国乔治亚州亚特兰大20日发生一架小型飞机坠毁事件，残骸散落在公园的足球场上，机上4人罹难。当局证实，其中一名47岁的死者是田纳西州孟菲斯商翔实业公司（Sunshine Enterprise）始创人陈玮（小图），另3人是公司高层，分别是陈约翰、陈佩尔尼奥和鲁宾逊。

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这架小机是由陈玮公司拥有，全国运输安全委员会已对事故展开调查。

陈玮曾在2011年驾驶单引擎小型飞机环球飞行，从孟菲斯出发，途经欧洲、中东、中国和另21个国家与地区，69天经停40个城市，飞回孟菲斯全程4万公里，有着“中国环球飞行第一人”之称。

生于湖南长沙的陈玮1995年留学美国，1998年获得孟菲斯大学国际金融管理学位后成立商翔实业公司，主要业务在北美批发和分销来自中国的建筑和工业设备，聘有400名员工，也设立多家分公司。