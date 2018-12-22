灵市厅吁商家做好准备·餐馆禁烟即将开跑 餐饮店全面禁烟措施即将落实，尽管八打灵再也市政厅尚未接获卫生部任何指示，惟八打灵再也副市长佐哈里仍呼吁商家做好准备，遵守条例。

（雪兰莪．八打灵再也21日讯）餐饮店全面禁烟措施即将落实，尽管八打灵再也市政厅尚未接获卫生部任何指示，惟八打灵再也副市长佐哈里仍呼吁商家做好准备，遵守条例。

广告

他坦言，由于市政厅目前还未接获任何相关指示，所以还没为即将来临的措施安排准备工作，只能等待指示。

他今日主持八打灵再也市政厅常月会议后说，虽然还没有接获正式和明确的指示，但这项势在必行的措施无法避免，希望商家准备好禁烟告示牌，并张贴在店内。

他指出，市政厅目前没有打算针对违规者采取行动，惟一旦接获指示就会马上配合，采取适当的举措。

灵市骨痛热症病下降

佐哈里说，截至今年第49周，灵市的骨痛热症病例有3352宗，与去年同时期的3367宗病例相比，已下降1%，且无死亡病例。

他指出，与其他两个同在八打灵县内的地方政府相比，市政厅管辖范围的骨痛热症病例属于最少。

广告

他补充，截至目前，市政厅辖区共有92个骨痛热症疫区，包括百乐镇、51A区、PJU6、SS7、PJS8、PJS10及PJS2D。当局也成立243支“搜寻及消灭黑斑蚊队伍”（SEDAR），并扩大关注范围，以更有效率地消灭黑斑蚊。