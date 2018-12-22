慢慢·我很好 “你很好，只是我不好，所以我怎么可能会考虑高攀你？”

“妈妈，我在这里过得很好！放心，有事我会说的。”

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“可是，我听隔壁的慧琪阿姨说你们公司的效益不好。”

“公司的效益不好，就是因为经济不好啊！各行各业都这样。”

“她说你们公司要裁员，是真的吗？你真的没事吗？”

“真的没事，我很好啊！待会儿还要和朋友去看电影呢！赶时间，不说了！拜拜！”

芯琪说完，挂了电话，颓废的躺在懒人沙发上，看着天花板上的风扇转啊转的。

“对啊，我很好。不就是没工作吗？找一找就有了！”她自言自语，抓着自己的头发。

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“你很好，是吗？那是谁找了两个礼拜都还没找到工作呢？还和男朋友分手了！真好！”闺蜜兼室友的丽雯从房间探出头来说。

“你还是我的闺蜜吗？怎么这样损我？”芯琪直接把沙发上的抱枕丢向丽雯。

“你不是说你的同学约了你吗？还不去，话说人家是不是对你有意思啊？”丽雯躲过了抱枕的袭击，比了个鬼脸。

“不会啦，就只是同学间的普通聚餐，你想太多了！”

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“上次一群人聚餐了，这回还单独约你，是不是你太迟钝啊？”

丽雯边说，边用手指戳芯琪的头。

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“芯琪，我这里有一份市场部的工作，想问你要不要跳槽？”家俊小心翼翼地问芯琪。

“怎么那么突然？是什么公司？”芯琪问完，回想起丽雯的猜测，有点不知所措。

“噢，就朋友的公司要请市场部主任，问我有没有适合的人选。

我就想你挺合适，而且福利不错。

地点方面，也很不错哦！公共交通都可以到，离你住的地方也近。”

家俊说得眉飞色舞。

“你是不是听说了什么？”芯琪对这份工作有些心动。

“没有，我听说什么了？”家俊一惊。

“这世界没有不透风的墙。何况，大家都在同一个行业里。”

“对，我听说你被裁员了，所以想到有合适的机会，可以引荐你过去。就想说肥水不流外人田。当然，先把机会给自己同学啊！”

“就这样？”

“要不然你以为还有什么？”

芯琪一看家俊那么坦荡，不免觉得丽雯的猜测是多余的，就把工作答应下来。

“好啊，那你可以把联络方式交给我吗？”

“我现在就传给你。”

“等工作确定下来了，我就请你吃饭。”芯琪开心地说。“谢谢你，帮我找了一份工作，今天这餐我请你。”

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“工作了一个月，还适应得来吗？”

“都还不错，同事很好相文/慢慢处！”芯琪笑着说。

“我听说你跟他分手了，还好吗？”

“我很好啊！”芯琪的眼色暗了一下。

“是吗？很好就好。”

“嗯，你呢？之前，我遇见辉明，他说你又升职了，还没恭喜你呢？”

“谢谢，我过得还可以，就这样而已。”

“什么还可以而已？你过得很好啊！这么快就当市场部总监了，我跟你是同一批的同学，真是惭愧。”

“我哪有很好？连个女朋友都找不到是有多好？”

“怎么会找不到呢？你很好啊！”

“是吗？那你会考虑我吗？”

芯琪顿了一下，心想：丽雯真的说中了！怎么办？

“你很好，只是我不好，所以我怎么可能会考虑高攀你？”

“如果我说是我想高攀你呢？你很好，唯一的缺点就是总跟别人说你过得很好，不让别人担心。”

“我……”芯琪停了停，想反驳却又不知道该说什么。

“你说我很好，那就试着跟我在一起让自己变更好，不好吗？”

“你很好，我也过得很好。

只不过，现在的我们是同学就好，我还是想过一个人的生活。对不起。”芯琪想了一会儿说。

说完，芯琪拎着包到柜台付账离开，心想：长大了说我很好，就是让关心自己的人放心。可是，他很好却成了我拒绝他的原因。他太好，好到我害怕如果没有他的时候，我就不好了？倒不如不开始，两个人都很好，相安无事过好自己的生活。

