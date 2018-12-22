摆脱赛季初低迷‧萨拉赫12月太猛 而在攻入这一球后，萨拉赫在12月份踢的6场比赛贡献5球2助攻，独造了7球，摆脱赛季初低迷的状态。

（英国‧伦敦22日讯）“红军”利物浦射脚萨拉赫在12月份实在太凶猛！

广告

在上赛季以32球夺得英超金靴的萨拉赫在本轮联赛对垒“狼队”沃尔弗罕普敦时打入一球，助利物浦取得领先，最终以2比0取胜，成为本赛季联赛的圣诞冠军。

而在攻入这一球后，萨拉赫在12月份踢的6场比赛贡献5球2助攻，独造了7球，摆脱赛季初低迷的状态。

更为重要的是，萨拉赫的进球都非常关键，其中他在第16轮对垒伯恩茅斯时的帽子戏法助队以4比0取胜，而曼市在同一轮输给了切尔西，这让红军得以登顶。还有欧冠小组赛末轮，萨拉赫在打入全场唯一进球，助利物浦以1比0击败拿波利，成功在欧冠生死战中逃出生天。

如今，他在联赛上阵17次攻入了11球，登上了射脚榜榜首，有望在本赛季卫冕金靴。

而利物浦最终能否在本赛季顺利队史首夺英超冠军，萨拉赫能否延续出色的状态是一大关键。

萨拉赫在此役还达成一项纪录，那就是狼队成为他在英超中成功破门的第20支球队，而他只有在对垒曼联和斯旺西时还没有取得进球。