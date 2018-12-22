再有无人机闯入 警拘2疑犯‧盖威克机场关闭80分钟 英国的盖威克机场被无人机侵扰3日后，终在周五恢复有限度航班升降，讵料机场仅运作11小时，傍晚又因接获无人机闯入报告而再次关闭80分钟。警方表示，已在周五晚10时左右拘捕非法使用无人机的两名嫌犯，不过没公布他们的身份。

（图：美联社）

（伦敦22日讯）英国的盖威克机场被无人机侵扰3日后，终在周五恢复有限度航班升降，讵料机场仅运作11小时，傍晚又因接获无人机闯入报告而再次关闭80分钟。警方表示，已在周五晚10时左右拘捕非法使用无人机的两名嫌犯，不过没公布他们的身份。

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机场当局早前声称已采取额外安全措施，以防无人机闯入。

讵料周五下午5时10分，再有人目睹无人机闯进机场，于是要求准备降落的客机在上空盘旋等候；准备启程的客机需在停机坪等候消息。事件令准备离境的乘客非常鼓譟，纷纷在社交网上发文宣泄不满。部份机场职员则向滞留乘客派发巧克力及圣诞小精灵玩具，以示安抚。

盖威克机场周三至周五早上被迫关闭期间，导致760班航班延误或取消，逾11万名乘客受影响。当局初步排除是恐怖主义活动，也有消息将矛头指向环保分子。

盖威克机场是英国次大机场，每年处理4300万名乘客。