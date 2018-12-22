英超‧太妃糖欺善怕恶‧热刺军心忧主帅 不管波切蒂诺在明年夏天是否会加盟曼联，他在周末的任务还是率领托登罕热刺在联赛中取胜。

热刺主帅波切蒂诺要专心在英超带领该队客战埃弗顿争取三分。（图：法新社）

（英国‧伦敦22日讯）不管波切蒂诺在明年夏天是否会加盟曼联，他在周末的任务还是率领托登罕热刺在联赛中取胜。

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热刺将在第18轮联赛客场对垒身为英超“硬骨头”的“太妃糖”埃弗顿，没有赢球的把握，而他们最终若战平或输球，那就可能遭身后仅落后2分的切尔西夺走第3名的位置。

不过，热刺在过去一周受到许多场外因素影响，有传曼联有意在明夏挖角热刺主帅波切蒂诺，还有中场阿里在周中的英联赛杯16强对垒阿申纳时被对方球迷扔水瓶的事件，未知是否影响了该队的备战。

而对于热刺高层而言，他们最烦恼的自然是曼联与波帅之间的绯闻，在英媒报道曼联有意在明夏邀请这名阿根廷籍名帅担任教头后，他竟然没有辟谣。

因此，热刺新闻官在本轮联赛对垒埃弗顿的赛前新闻发布会时禁止所有媒体询问波帅有关加盟曼联的事情，看来他们非常担心波帅会萌生离队的念头。

当然，球员对于波帅的去留也心生疑问，因此稳住军心是波帅在本轮联赛开踢前必须要做的事情。

不管怎样，热刺最重要的是在对垒埃弗顿时得保持专注，毕竟太妃糖实力不俗，又有状态出色的射脚里查利森，热刺一不小心可能输球。

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但是，埃弗顿战强队的能力糟糕，本赛季对垒6大豪门队曼联、曼市、阿申纳和利物浦皆吞败，与切尔西交手则战平，明显是欺善怕恶，这成为热刺赢球的一大优势。

此外，埃弗顿在联赛已4轮不胜（2和2负），上轮还以1比3惨败曼市，全队士气低迷，已斩获3连胜的热刺有很大的机会取胜。

而且，热刺在过去11次与埃弗顿交手以6胜5和保持不败，占据了心理优势。