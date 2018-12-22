第8集吻戏定律 《男朋友》收视飙升·宋慧乔朴宝剑甜吻40秒 由韩国女神宋慧乔与朴宝剑主演的tvN剧集《男朋友》，前晚播出第8集，剧中宋慧乔跟朴宝剑除频频上演甜蜜戏码外，更首次于剧中亲吻，跟足韩剧“第8集必有吻戏”的定律，成功刺激收视上升。

宋慧乔主演的《男朋友》，跟足韩剧“第8集必有吻戏”的定律，终于上演首场吻戏。

（韩国．首尔22日讯）由韩国女神宋慧乔与朴宝剑主演的tvN剧集《男朋友》，前晚播出第8集，剧中宋慧乔跟朴宝剑除频频上演甜蜜戏码外，更首次于剧中亲吻，跟足韩剧“第8集必有吻戏”的定律，成功刺激收视上升。

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前晚一集讲到朴宝剑因为跟宋慧乔的亲密关系曝光，而被调去束草的酒店，令两人难以再经常见面。原要出差的宋慧乔，得知朴宝剑因为自己而被调职一事，即时取消行程赶返公司，希望阻止朴宝剑被调离首尔，但朴宝剑却坚持调职，以免宋慧乔被人讲闲话，更表示会靠自己的能力重新回到首尔。

下周因圣诞停播

宋慧乔跟朴宝剑趁分开前就去海边拍拖，两人依然甜到漏，不时甜蜜拖手及抱抱。剧集尾声时，朴宝剑跟宋慧乔于舞会上见面，两人甜蜜对望后，终于上演剧中首场吻戏，朴宝剑更深情甜吻宋慧乔40秒，成功刺激剧集收视上升至9.1%，并稳守同时段收视冠军。而《男朋友》下周因圣诞节关系而停播，新一集将于下月播出。

《男朋友》收视以韩国收费电视台来说算不俗，不过同时段播出，由崔振赫、张娜拉及申成禄合演SBS电视台新剧《皇后的品格》，收视更胜一筹。《皇后的品格》前晚播出第19及20集，分别录得11.4%及14.6%收视，创下开播以来最高纪录。

宋慧乔主演的《男朋友》，跟足韩剧“第8集必有吻戏”的定律，终于上演首场吻戏。

宋仲基新剧开拍

另一方面，宋慧乔的老公宋仲基近日亦忙于工作，与张东健及神剧《太阳的后裔》拍档金智媛拍摄tvN新剧《阿斯达编年史》。早前《阿斯达编年史》剧组由济州汉拏山移师到京畿道乌山市内三美洞进行拍摄，月初时剧组进行祈福及剪彩仪式，祈求拍摄顺顺利利。电视台昨公开当日的现场照，除了有宋仲基及张东健外，更见到久未露面的金智媛。