非法看车童问题猖獗·持刀呛执法员视频流传 非法看车童持刀、挥铁链攻击市政厅执法人员的视频近日开始在社交媒体平台流传开来，突显亚罗士打区内非法看车童问题日愈严重！

（图：视频截图）

（吉打．亚罗士打22日讯）非法看车童持刀、挥铁链攻击市政厅执法人员的视频近日开始在社交媒体平台流传开来，突显亚罗士打区内非法看车童问题日愈严重！

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有关视频明显可见逞凶的非法看车童，一手持刀，一手挥铁链对着执法人员叫嚣，且一再作出攻击之举，手无寸铁的执法员唯有闪避、彻退以求自保。

哥打达鲁阿曼州议员郑瑞隆证实，视频流传的真实事件，被攻击的执法人员当时才到现场，都还来不及穿上制服，他过后已据情报警，警方也已逮捕涉案非法看车童查办。

他进一步透露，亚罗士打市政厅辖区内的非法看车童问题日愈猖獗，常以身体语言甚至直接恫言破坏车辆等态度，威迫停车人士付费，只要有宴会、有夜食的角落，就肯定有非法看车童出没。

他说，吉打港口码头的情况最为严重，态度凶悍的非法看车童，甚至以合法停车位已满，硬指挥车主停到店屋前，然后狮子开大口向车主索取30令吉，这已远高于合法停车场征收的15令吉停车费。

他说，亚罗士打市政厅虽有派员取缔，但是参与行动的执法人员身上没有武器，即连一支可用以防身自卫的警棍都没有，因此不被非法看车童看在眼里。

“网上流传的视频，是12月9日晚上10时，发生在太子路的事件，被攻击的执法人员手部和背部受伤，根据了解这等情况已非首次发生，市政厅也已视为严重且须加速处理的问题。

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他同意让执法人员持警棍出巡的建议，认为不少非法看车童是吸毒者，一遇阻拦就会失去理智发狂攻击，让执法人员持警棍出勤，至少可用以自卫。