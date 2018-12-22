西甲‧客战要擒雷加利斯‧塞维利亚紧追巴塞 近7场联赛不败的塞维利亚作客挑战中下游球队雷加利斯，将放眼拿下2019年最后一场比赛的胜利，以紧追领头羊巴塞罗那。

占据塞维利亚半数联赛进球的本耶德尔（右）与安德烈席尔瓦的发挥表现将是球队能否取胜的关键。（图：法新社）

（西班牙‧马德里22日讯）西甲第17轮星期日将进行3场赛事，当中近7场联赛不败的塞维利亚作客挑战中下游球队雷加利斯，将放眼拿下2019年最后一场比赛的胜利，以紧追领头羊巴塞罗那。

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塞维利亚现以9胜4和3负积31分位居西甲第2位，距离榜首巴塞仅3分差距，但同时下方马德里体育会与其同分，对老二位置虎视眈眈，因此这轮对阵第16位的雷加利斯不容有失。不过雷加利斯近期表现渐入佳境，已6场联赛不败，当中包括主场逼平马体会，此轮或有机会创造惊喜。

前2场联赛皆有进球的塞维利亚中场萨拉比亚将因累积黄卡禁赛，令客队此役将更仰赖前锋安德烈席尔瓦和本耶德尔的发挥。2人赛季至今共射进22球9助攻，当中联赛15球占了球队总进球数的一半。

另一边厢，联赛3场不胜的华伦西亚主场对阵垫底球队韦斯卡，将寻求重返胜轨，但客队近期表现顽强，上一轮更绝杀逼平比拉里尔，已非季初那很好欺负的软柿子球队，最终或会出现意外战果。

而同样深陷降级区的升班马拉约华连卡诺坐镇主场迎来勒万特的挑战，将期望客队还未从上周末联赛的惨败缓过神来，而且近2场失9球防线崩溃下抢分，以拉近与保级区间已达5分的距离。