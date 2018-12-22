身价涨至3.3亿‧皇马看中多特新星 自从在引入巴西新星维尼修斯尝到甜头后，皇家马德里便对00后足球新星青睐有加，此番该队据传将目光指向了多特蒙德18岁小将桑乔。

多特蒙德18岁新星桑乔在这赛季德甲6进球9助攻的高光表现，吸引了包括皇家马德里在内的众豪门注意。（图：法新社）

（马德里22日综合讯）自从在引入巴西新星维尼修斯尝到甜头后，皇家马德里便对00后足球新星青睐有加，此番该队据传将目光指向了多特蒙德18岁小将桑乔。

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来自英格兰的桑乔7岁开始便在沃特福德接受青训，并在14岁时转投曼市，当时已被视为队内青训瑰宝之一。但后来他为了得到更多比赛表现机会，而要求离队，并于2017年转投多特蒙德。

在二队短暂练级后，桑乔很快便升上一线队，在2017年10月替补登场上演成年赛处子秀，但直至今年4月才踢进首球，在上赛季共登场12次，砍获1进球4助攻。

这赛季桑乔表现全面爆发，在各项赛事出战24场比赛收获7进球11助攻，当中德甲17场6进球9助攻，并因此曾获选进入英格兰国家队，在今年10月12日上演国家成年队处子秀，在足球网站转会市场的评估身价已高达7千万欧元（约3亿3千3百81万令吉）。

据西班牙媒体报道，桑乔如今已成为欧洲各大豪门关注对象，当中以皇马欲凭借与多特的良好关系，赢下这场争夺战。

皇马近几年积极购入潜力新星，当年桑乔还在曼市时，该队已打算与其签约，但桑乔不愿待在B队锻炼，因此最终选择了多特。皇马在今夏也已引入巴西双子星维尼修斯（2017年签约）和罗德里戈，当中前者已获得一线队上场机会，并在9场比赛中取得2进球4助攻的不俗战绩。