曼祖基奇表现出色‧祖云欲续约至2022 “斑马军团”祖云杜斯准备在新年前与队内前锋曼祖基奇完成两年的续约。

据意媒透露，祖云杜斯计划在新年前与曼祖基奇完成续约，而他们为这名克罗地亚射脚准备了一份两年的新合约。（图：法新社）

（意大利‧罗马22日讯）据意媒《都灵体育报》和《足球市场》的消息，“斑马军团”祖云杜斯准备在新年前与队内前锋曼祖基奇完成两年的续约。

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虽然葡萄牙巨星“C罗”罗那多在本赛季加盟祖云，但曼祖基奇的位置没有受到威胁，反而与C罗形成绝佳的默契，进球效率也比之前三个赛季有了明显的提升。

目前，他在各项赛事已打进8球，而照此趋势，他的进球将会超越之前三个赛季的数据。在2015年加盟祖云后，曼祖基奇在此前三个赛季只打入34球，效率并非十分高，但是作为中锋的支点和桥头堡，他在主帅阿勒格里的战术中发挥不可替代的作用。

目前，曼祖基奇已32岁，但是祖云并不担心他的年龄，意媒表示斑马军团将在新年前给予这名克罗地亚射脚一份为期2年的新合同，而球员本身也愿意继续为祖云效力至2020年，料双方可轻松达成协议。

另外，意媒还表示曼祖基奇在续约后，年薪将从目前的400万欧元上涨至750万欧元（约3500万令吉）。