圣诞布置有新思·集装箱夜市雪花迎客 （亚庇22日讯）来临的圣诞节和新年还没计划怎么度过？位于亚庇市中心的ASquare集装箱美食夜市正举行圣诞夜市，布置了美美的圣诞灯饰，与民众一同迎接佳节到来。





位于亚庇市中心的ASquare集装箱美食夜市配合圣诞节，目前正在举行圣诞夜市，与本地民众和游客共同迎接佳节的到来。

（亚庇22日讯）来临的圣诞节和新年还没计划怎么度过？位于亚庇市中心的ASquare集装箱美食夜市正举行圣诞夜市，布置了美美的圣诞灯饰，与民众一同迎接佳节到来。

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由616 Event筹备的圣诞夜市，由本月19日起至31日，每天傍晚6时开市至晚上11时。

■圣诞老人代送礼物

现场有不少应节活动，包括乐队表演、报佳音表演、飘雪、8米高圣诞树、神秘圣诞老人（Secret Santa）等，还有18个临时美食档位，令ASquare集装箱美食夜市比平时更加热闹。

616 Event负责人刘沶兴表示，该夜市平时就有约60个档位，加上圣诞市集的18个档位，共有近80个档位，让本地民众和游客有更多选择。

他指出，除了每小时一次的飘雪，圣诞夜市另一个特色是神秘圣诞老人，民众可将准备给家人、伴侣、朋友、同事的圣诞礼物交到夜市，由圣诞老人代送，此服务只需10令吉。

■跳蚤市场添看头

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ASquare集装箱美食夜市创办人之一詹裕俊表示，该夜市从去年开始营业，每晚都有不少本地人和游客捧场。

詹裕俊说，设立该夜市的理念是为本地年轻人提供创业平台，档位租金每晚最低20令吉起，年轻人都负担得起。

该夜市60个档位售卖各式各样的本地特色美食，包括叻沙、椰浆饭、嘉杜传统小吃、烧烤、果汁、雪糕、水果、咖啡等，还有各国美食包括泰国、台湾、菲律宾、西餐等，适合一家大小和三五知己聚餐。

他指出，为了让夜市更添看头，该处经常增加不同的活动，如最近增设的巨型扭蛋机，还有跳蚤市场（Car Boot Sale），让车主可以开<7740>自己的车，在后车厢贩售二手物品或个人收藏。

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欲了解更多详情，可浏览脸书（Asquare Container Night Market）或联络Patrick（016-832 8116）。

马中总商会沙巴分会会长拿督刘顺泰（左四）率领理事到ASquare集装箱美食夜市，在圣诞夜市体验圣诞气氛。在场接待者有ASquare集装箱美食夜市创办人之一詹裕俊（左）及616 Event负责人刘沶兴（前排右四）。



