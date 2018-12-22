货轮遭偷渡客挟持！英国特种部队攻坚制伏
2018-12-22 16:45
货轮遭偷渡客挟持！英国特种部队攻坚制伏
路透社引述《太阳报》报道，一艘名叫《Gran deTema》的意大利货轮周五遭到4名偷渡客挟持，25名英国特种部队展开行动后成功羁押偷渡客，船上所有船员平安。
（伦敦22日讯）路透社引述《太阳报》报道，一艘名叫《Gran deTema》的意大利货轮周五遭到4名偷渡客挟持，25名英国特种部队展开行动后成功羁押偷渡客，船上所有船员平安。
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货轮公司Grimaldi Lines发言人表示，4名偷渡客上船后威胁船员。
警方认为，这起在泰晤士河口发生的事件与海盗或恐怖主义无关。
艾塞克斯郡警方表示：“我们没收到有人受伤的通报，因此相信船员没有危险。也相信事件和海盗或恐怖主义无关。”
英国广播公司（BBC）报道，这艘货累在英国海边小镇马盖镇附近绕圈行驶，船员将自己锁在舰桥（bridge）以测安全。
英国天空新闻台（SkyNews）表示，相信偷渡客在尼日利亚登船，然后以铁棒威胁船员，要求在英国登陆。（互联网照片）
文章来源：星洲日报／国际·2018.12.22
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