最富有希盟国会议员· 山达拉比倪可汉有钱 随着公正党昔加末国会议员山达拉（曾在商界活跃）在12月10日呈报资产后，他已取代行动党木威国会议员倪可汉，成为最富有的希盟国会议员。

希盟前十名最富有国会议员。

（槟城．大山脚22日讯）果然还有比倪可汉更富有的国会议员！

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随着公正党昔加末国会议员山达拉（曾在商界活跃）在12月10日呈报资产后，他已取代行动党木威国会议员倪可汉，成为最富有的希盟国会议员。

倪可汉在登上榜首时曾说过，还有比他更富有的国会议员。

曾在商界活跃的山达拉拥有逾1亿3200万令吉的总资产，比呈报8200万令吉总资产的倪可汉多了约5000万令吉。

山达拉呈报的月入则是4万5000令吉，但他在中选后已承诺会兑现竞选时的宣言，即每月只领取象征式的1令吉津贴，从担任国会议员期间收到的津贴和款项，都用来协助弱势群体。

拥有企管博士学位的山达拉从政前是著名的企业家，他曾在MASTERSKILL教育集团（现为ASIAMET教育集团）担任首席执行员长达12年，2017年离职后正式投入政坛，为全国大选做准备。

根据MASTERSKILL教育集团网站介绍，该集团拥有我国最大的护理及保健科学教育体系，在亚太区域也占有一席之地。

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根据最新的排名，在希盟国会议员前十名最富有国会议员中，山达拉、倪可汉和首相敦马哈迪排在前三名，第四名是吉打州务大臣兼尤仑国会议员拿督斯里慕克力，总资产为2517万令吉，但他以10万5641令吉76仙的月入，成为希盟国会议员月入之冠。

截至今午，希盟还有11名国会议员，包括波德申国会议员安华尚未呈报资产，已呈报资产者共136人，包括国会议员、上议员和部长政治秘书。

民众可浏览反贪会的国会议员呈报资产网站（https://mydeclaration.sprm.gov.my/），以获取更多详情。