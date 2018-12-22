网民指控新歌抄袭·蔡健雅被嘲“裁剪雅” 金曲歌后蔡健雅时隔3年推出新专辑《我要给世界最悠长的湿吻》，未料21日才刚发行就被网民指控新歌《半途》疑似抄袭美国天后泰莱史薇芙（Taylor Swift）的《Safe & Sound》，随后又被网民挖出过去也曾涉及抄袭的作品，遭酸“裁剪雅”。

蔡健雅新专辑《我要给世界最悠长的湿吻》里收录的《半途》，被网民指摘抄袭泰莱史薇芙（左）的《Safe & Sound》。

（台湾．台北22日讯）金曲歌后蔡健雅时隔3年推出新专辑《我要给世界最悠长的湿吻》，未料21日才刚发行就被网民指控新歌《半途》疑似抄袭美国天后泰莱史薇芙（Taylor Swift）的《Safe & Sound》，随后又被网民挖出过去也曾涉及抄袭的作品，遭酸“裁剪雅”。对于被网民批评，她随即发千字文反驳，自嘲是中年老女人，没时间一一比对所有歌曲，也强调“写对得起自己也对得起歌迷的音乐，希望这是不被质疑的。”

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网民指出蔡健雅曾勇夺3次金曲最佳女歌手，创作功力也是有目共睹，不过她一些作品却和一些英文歌旋律雷同，面对网民质疑她12年前的《红色高跟鞋》和《越来越不懂》涉嫌抄袭美国民谣乐团The Weepies，蔡健雅21日在微博发文回击，无奈表示没想到至今还会被拿出来骂，只能自嘲是她的“黑历史”，直言：“那时，常听The Weepies。Sorry，但在写歌的当下，真的没有在想我要抄袭！”

蔡健雅新专辑《我要给世界最悠长的湿吻》里收录的《半途》，被网民指摘抄袭泰莱史薇芙（左）的《Safe & Sound》。

发长文反击

至于新歌《半途》被控抄袭泰莱歌曲，她则笑说：“啊！又来了。抄袭？

创作每一首歌时，就是那一瞬间的灵感一气呵成。是否这个像这首？那首？相信我，我这个中年老女人真的没办法去翻全世界的歌去对比！”更强调自己不敢抄袭，也不认同更不需要，还向粉丝喊话：“我还是那个我，认真写歌唱歌的蔡健雅。”