德甲‧2比1击退老二‧多特走出周中阴影 多特现以13胜3和1负42分稳居德甲榜首，门兴仍以33分居次，不过与其同分第3名拜仁周六才出战，老二位置岌岌可危。

格策助攻梅开2度，并助多特重返胜轨，迎接个人生涯德甲出场数里程碑。（图：法新社）

（德国‧多特蒙德22日讯）德甲周五上演第17轮焦点战，领头羊多特蒙德主场以2比1击退老二门兴格拉德巴赫，成功以胜利告别2018年。

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以胜利掩盖周中爆冷落败阴影的多特现以13胜3和1负42分稳居德甲榜首，门兴仍以33分居次，不过与其同分第3名拜仁周六才出战，老二位置岌岌可危。

多特2大功臣格策（2助攻）与罗伊斯（决胜进球）在此役也分别此役达成个人第200场和第250场德甲出赛里程碑，而18岁小将桑乔也在比赛中先驰得点，赛季至今在德甲已砍获6进球9助攻。唯以12球暂居德甲进球王的阿尔卡塞尔在上半场第34分钟因伤无法坚持，由格策将之替换下场，为多特一大隐忧。

门兴虽在上半场补时阶段一度扳平比分，但克拉默踢进赛季首球前有手球嫌疑。

在效力门兴期间展露头角的罗伊斯赛后表示，“比赛一开始踢得非常艰难，但重要的是保持耐心与谨慎。”

同样面对旧东家的多特主帅法夫尔指出，“我们值得这场胜利，我们掌握更多的控球权，球员们也有优秀的走位。”他于2011至15年执教门兴，曾率队挺进欧冠联赛。