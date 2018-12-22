内阁会议移师巴塞‧西班牙独派堵路抗议 西班牙政府周五一反常例，在加泰隆尼亚首府巴塞罗纳召开内阁会议，时间点是去年加泰隆尼亚独立失败、议会被迫改选的一周年，独派视为挑衅，不但封路，还与镇暴警察发生冲突。

（图：法新社）

（马德里22日讯）西班牙政府周五一反常例，在加泰隆尼亚首府巴塞罗纳召开内阁会议，时间点是去年加泰隆尼亚独立失败、议会被迫改选的一周年，独派视为挑衅，不但封路，还与镇暴警察发生冲突。

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政府每周的例行会议都在首都马德里召开，不过首相桑切斯突然决定将会议改到巴塞罗纳，主要是要缓和中央与加泰隆尼亚之间的紧张关系，只是这个做法出现反效果。

法新社记者看到，镇暴警察以警棍痛打约200名意图闯进会议召开场地的示威者。之前，示威者对警察丢石块、也焚烧轮胎封堵道路。冲突造成60名示威者和警察受伤，另有13人被捕。

桑切斯同日晚上和加泰隆尼亚自治区新主席、独派的托拉在巴塞罗纳会晤后，承诺进行“有效的对话”，试图解决加泰隆尼亚在西班牙境内的地位问题。（欧新社／法新社照片）