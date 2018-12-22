不满无视指挥闯越3车道·狮城关卡人员怒打卡车司机 卡车司机前往兀兰关卡时，不顾关卡人员指挥，鲁莽越过三条车道，关卡人员质问他时竟发生捶打情形，过程被拍下放上网。

这起事故发生在通往兀兰关卡的路段。（取自脸书）

（新加坡22日讯）卡车司机前往兀兰关卡时，不顾关卡人员指挥，鲁莽越过三条车道，关卡人员质问他时竟发生捶打情形，过程被拍下放上网。

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针对此事，移民与关卡局表示，不会纵容这般行为。

《新明日报》报道，这起事件于昨午4时40分左右发生在靠近兀兰关卡的路段，目击者阿兹曼拍下事发经过放上网，引发热议。

视频显示，身穿橙色上衣的卡车司机坐在路边草坪上，一名穿着荧光背心的移民与关卡局人员正往他的背部捶打。

卡车司机原本挺直背部，在被捶打后倒向左边，关卡人员又走到他跟前试图打他，最后气冲冲地指着他开骂，他的同事则在旁试图安抚并制止他。

目击者在贴文中写道：“这个移民与关卡局人员是谁？他有什么资格打卡车司机？请对他采取行动。我是本地人，我知道本地法律。”

移民与关卡局今早对此作出回应，初步调查显示，两名人员当时在事发地点疏导交通，卡车正要前往兀兰关卡准备通关离境。当局已将两人交由警方配合调查，调查期间也将暂停两人的职务。