以性感女吁关注难民‧国际特赦挨轰 荷兰的国际特赦组织和无国界医生分部相继爆出公关灾难。国际特赦为让国际关注希腊难民危机，在杂志上刊登一名穿着救生衣的性感女模（图）；无国界医生为了提升公众对刚果民主共和国病人的关注，则邀请明星和网红以夸张妆容模仿伊波拉病人。

（图：互联网）

（荷兰‧阿姆斯特丹22日讯）荷兰的国际特赦组织和无国界医生分部相继爆出公关灾难。国际特赦为让国际关注希腊难民危机，在杂志上刊登一名穿着救生衣的性感女模（图）；无国界医生为了提升公众对刚果民主共和国病人的关注，则邀请明星和网红以夸张妆容模仿伊波拉病人。

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国际特赦组织表示，封面原意是利用流行杂志讽刺人们奢华的生活模式，希望公众关注希腊小岛上难民营恶劣的生存实况。杂志中提到女性晚上去洗手间要带上“反强奸锁头”，并呼吁民众联署向希腊政府要求收留这1000名难民。

救援组织Safe Space形容这样的宣传荒谬。国际特赦承认宣传照性别定型，伤害和物化女性，尤其有色人种，现已撤回封面并致歉。（互联网照片）