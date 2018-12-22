元首杯‧骑士梅根振杰太强‧施仁要金群利严防 第60届元首杯在周六进行入选赛半决赛，金群利篮球俱乐部将硬碰暴走骑士，西港猛龙则与纳闽交手，胜者除了晋级决赛，还将进入决赛圈。

20岁的刁振杰推进速度飞快，身体对抗性强，擅打快速反击。

（吉隆坡22日讯）暴走骑士中锋梅根与得分卫刁振杰的威胁力有目共睹，金群利篮球俱乐部主教练施仁提醒球员们要注意看守这对内外组合。

广告

第60届元首杯在周六进行入选赛半决赛，金群利篮球俱乐部将硬碰暴走骑士，西港猛龙则与纳闽交手，胜者除了晋级决赛，还将进入决赛圈。

小组末轮，金群利在第二节被猛龙拉开多达16分差距，虽然一度追剩单位数，但森州球队最终还是以60比67输掉B组盟主战。

施仁在赛后受访时表示：“我们除了防守做得不错之外，整体上全部球员表现都很烂、打得不好，我不清楚他们是否自己有压力，篮底球与罚球（28投17中）很多都不进，我们的几名大将（如廖文铨、颜坊峰等人）亦还没打出自己的水准。我们会改正过来，半决赛不是那么容易打。”

暴走骑士小组赛3场不败，他们在最后一轮以69比60力克美里火马，年仅18岁的华印混血中锋梅根砍下18分20篮板的大号两双，而突破能力强的刁振杰则进账16分6篮板。

“大师兄”施仁率领的金群利篮球俱乐部，将在半决赛硬碰小组赛3场不败的暴走骑士。

半决赛对阵暴走骑士，施仁提及刁振杰与196公分的灵活大个子梅根，他说：“我们要注意刁振杰与梅根，暴走骑士其他球员也不错，不过这两人我们要稍微注意，刁振杰与梅根的威胁力比较大。”

猛龙将在另一场半决赛对阵纳闽，以东南亚篮球联赛（ABL）本土阵容参赛的猛龙，如无意外将晋级决赛，看来他们甚至在决赛圈有一定的竞争力。

广告

入选赛决赛人马将进入26日至30日进行的决赛圈，根据此前抽签结果，入选赛冠军将被分到A组与目标3连霸建立王朝的森美兰、大马篮总挑选队以及武装同组厮杀，而入选赛亚军则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。