植入晶片追踪“监控”‧中国“智能校服”掀争议 所谓的“智能校服”，指的是在学生制服里植入晶片，并配合校园物联网，让家长、导师得以全天候追踪学生的动态定位、学习表现、甚至生理状况的大规模实验。但当中所涉及的人身监控，以及科技所影响的师生与家庭关系，却引发疑虑。

（图：互联网）

（中国‧贵州/广西22日讯）随着“智慧穿戴装置”近几年的高速发展，过去一年来，在中国的中小学校亦积极推动“智能校服”师生管理计划。

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所谓的“智能校服”，指的是在学生制服里植入晶片，并配合校园物联网，让家长、导师得以全天候追踪学生的动态定位、学习表现、甚至生理状况的大规模实验。但当中所涉及的人身监控，以及科技所影响的师生与家庭关系，却引发疑虑。

这波引起国际媒体关注的中国“智能校服”实验，自2017年上路以来，目前主要在中国西南的贵州及广西两省，约数十所中小学校、上千名学童采用。

整套系统是由贵州省当地的贵州冠宇科技所生产。据生产商说明：智能校服的基础，是两片植入于制服衣领的追踪晶片（无需外接充电，可水洗烫熨）。在注册与领取校服时，校方就会将学生的人脸资料、生理特征输入晶片，并连动“学生管理App”——之后，学生每天上学、课堂点名，身上的晶片就会与校园物联网连动，学生的到课时间、课堂表现、随堂测验成绩，也都会直接上传网路，并透过App即时推播给家长“参考”。

让校园成“零现金流区域”

此外，智能校服后续的升级功能，还包括课堂专注度监控、导师语音与震动警告（“校服侦测到学生打瞌睡时，会自动响起警报”）；同时，智慧校服结合人脸辨识，也让受实验校园得以成为“零现金流区域”——生产商表示，在中小学生的青春期、叛逆期阶段，像是炫富、勒索、偷窃……等因“金钱”而起的人际纠纷，往往是校园霸凌与犯罪事件的大宗来源，因此智能校服也能实现“校园无现金流”的愿景。

虽然在过去，这类电子制服并不少见，许多职业球队也会使用“智慧球衣”、“智慧球鞋”来管理球员的生理训练以场上表现，其应用概念也非中国厂商所发明；但在贵州的校园实验中，服务厂商与合作校园却将“学童管理”的界限推到了极致。

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然而将控管之手延伸到校园之外，这是否过于扩张学校的“管教权限”，甚至有侵犯隐私权的危险性？相关争议就连一向强硬的中国官媒《环球时报》也发出了疑虑。贵州一名校长表示：“在大部份状况下，学校不会“主动追踪”学生的校外行踪，只有学生失踪、逃课时，我们才会使用制服功能协助定位。”