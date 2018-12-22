招聘外国籍总教练‧田总属意帕特里克 大马田总会长拿督卡林昨日表示，58岁的帕特里克目前是受大马田总考虑的最热门人选。

（吉隆坡22日讯）前美国跨栏名将帕特里克盛传将出任大马国家田径队总教练。

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大马田总会长拿督卡林昨日表示，58岁的帕特里克目前是受大马田总考虑的最热门人选。

帕特里克是1980年代和90年代，在跨栏项目和短跑取得不俗的成绩。

不过，他表示，由于要聘请帕特里克的费用太大，所以有待与国家体理会商量。

除了来自美国的帕特里克，大马田总也接到来自乌克兰、法国、非洲和牙买加的申请。

大马短跑教练莫哈末沙厄和巴拉慕鲁甘希望大马田总在请来外国教练后，可以提升大马短跑选手的水平。

帕特里克曾在1992年巴塞罗纳奥运赢得银牌及1989年世锦赛金牌。

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卡林表示，若是帕特里克能够到大马执教，他有信心大马田径重振昔日的光辉。

与此同时，卡林表示，大马田总已向国家体理会推荐30人的名单，只有最好的选手，才有机会参加明年菲律宾东运会。

他说，若没有在备战计划的选手，除非有潜质，并获得大马田总与大马奥理会的接纳，也有机会参加明年东运会的机会。

他表示，大马田总将等待明年七月左右才会提呈最后的东运会名单，届时才会做出最后决定。