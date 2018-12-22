NBA‧詹皇演大三元‧湖人击退鹈鹕 凭借“詹皇”勒布朗詹姆斯攻下大三元，洛杉矶湖人主场以112比104击败新奥尔良鹈鹕，终结了2连败。

勒布朗詹姆斯（右）在对垒新奥尔良鹈鹕时攻下本赛季第三次的大三元，他拿下22分14助攻12篮板，助洛杉矶湖人取胜，终结了2连败。（图：法新社）

（美国‧纽约22日讯）凭借“詹皇”勒布朗詹姆斯攻下大三元，洛杉矶湖人主场以112比104击败新奥尔良鹈鹕，终结了2连败。

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勒布朗詹姆斯在此役拿下本赛季第三次的大三元，缴出22分14助攻12篮板，成为湖人取胜的最大功臣。不过，担任先发的小将祖巴治也功不可没，他攻下16分11篮板，扮演奇兵的角色。

詹姆斯在近日发表希望和鹈鹕当家球星安东尼戴维斯同队的言论引起轩然大波，而两人赛前虽传出可能因感冒缺阵，但最终皆如常上阵。此外，湖人还迎来缺席一段时间的英格拉姆和隆多伤愈复出。

此役的上半场格外胶着，湖人在第三节中段虽一度取得13分的领先优势，但鹈鹕很快还以颜色，逐渐将比分缩短。到了决胜的末节，双方手感皆发冷，戴维斯更是错失了几个平常很有把握度的出手，而湖人遭终场前凭借朗佐‧鲍尔与库兹玛接连2记三分命中、加上詹姆斯补上高难度后仰投篮锁定胜局。

除了贡献大三元的詹姆斯和表现出色的祖巴治，湖人其他三位先发也得分双位数，库兹玛得全队最高23分、英格拉姆攻下18分，而替补出战的隆多也有8分9助攻进帐，展现团队战力。

鹈鹕方面，戴维斯狂飙30分20篮板，而转会后首次作客湖人的兰德尔得到18分10篮板，史戴普中心现场也特别准备一段影片在暂停时放映，向兰德尔过去4年的贡献致敬。

另外，多伦多暴龙在里奥纳德展现超高效率，全场16投12中狂攻37分追平个人得分纪录下，在主场以126比110击败克利夫兰骑士，取得2连胜。

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而在此前7场比赛平均胜分高达21.4分的圣安东尼马刺今日主场面对明尼苏达木狼时再度展现攻守两端的压制力，全场最多领先多达30分，最终以124比98大胜。此役后，马刺已连续7场比赛让对手得分低于100分，并且近8场比赛拿下7胜。