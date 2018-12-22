紫盟羽球联赛‧安邦再也险胜八打灵‧大山脚力挫香妃城 香妃城在第三场由吴世飞与莫哈末隆沙尼以11比4、11比6、11比5打败对手阿鲁切温与迪迪。

吴堇溦星期五在紫盟羽联序幕战中，以3局轻取八打灵的林吟芳，助安邦再也以10比9险胜八打灵，打响首炮。

（雪兰莪‧赛城22日讯）大山脚全明星今日在2018/19赛季紫盟羽球联赛中以10比8力挫香妃城，取得该队的开门红。

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大山脚全明星今日能够胜主要是两场以3比0胜出，其中在首场男单赛中靠印尼外援利央多取分，他以11比8、11比3、11比9拿下对手郑嘉兴（译音），在次场女单赛中，江宜珍以11比8、11比4、11比9打败叶睿晨，奠下6比0领先优势。

香妃城在第三场由吴世飞与莫哈末隆沙尼以11比4、11比6、11比5打败对手阿鲁切温与迪迪。

在第四场混双中，香妃城的黄添志（译音）与叶依（译音）联手以3比1击败维拉尤淡与金羽佳。

不过，大山脚全明星的法国外援科维在最后一场以11比10、11比4、5比11、9比11、8比7拿下苏德智。

香妃城的苏德智昨日在紫盟羽联首仗中以2比3输给大山脚全明星的法国外援科维，最终使该队以8比10落败。

本季紫盟比赛时间依然是30分钟为限，不过休息时间没有计算。

安邦再也在开幕战中以10比9打败八打灵，打响首炮，其中代表安邦再也的第2场女单2届世青冠军吴堇溦轻松以3局11比8、11比3、11比7拿下八打灵的林吟芳。