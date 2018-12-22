华裔穆斯林也庆冬至·一家大小搓汤圆 华裔穆斯林，也照样一家大小搓汤丸吃汤丸。

各族同胞一起搓汤圆。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）华裔穆斯林，也照样一家大小搓汤圆吃汤圆。

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槟城车水路华人清真寺今午举办了一场冬至汤圆会，让各族穆斯林一起度过一个欢乐的冬至。

马来西亚华人穆斯林协会槟州分会主席颜志培说，他们过去9年每年都举行冬至庆典，过去一般上在会友家举行，今年则在清真寺。

槟州约有2000名华裔穆斯林，有6人成为华人清真寺委员，另有1名委员是印籍穆斯林，这间有各族穆斯林的清真寺特举办冬至庆典，是要体现伊斯兰是和谐的。在不违反教义下，穆斯林也庆祝各族佳节。

槟前行政议员拿督阿都马烈说，8年前他负责州伊斯兰事务时，计划要建一座有中华建筑风格的清真寺，而深思熟虑之后觉得若有中华建筑特色的清真寺，但里面没有华人也没意思，遂把中路的蒂蒂巴板清真寺改为华人清真寺。

他当时自我挑战，即要让该清真寺成为州内华裔穆斯林的活动中心，并扮演维护种族和谐的爱心桥梁角色。

马来西亚华人穆斯林协会槟州分会委员谢永顺说，他7年前未信奉伊斯兰时庆祝冬至，过后也照样庆祝。

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他与2年前结婚的巫裔妻子诺丽斯带了1岁大的儿子谢佳扬赴会，与各族朋友一起搓汤圆和吃汤圆。

其实，他是因为不喜欢伊斯兰而上网阅读中国的伊斯兰中文文章，结果在深入了解之后皈依伊斯兰。

他的家人在开始时反对他改教，但后来见他在信奉伊斯兰后改掉了喝酒和闹事等不良习惯，就接受了。

他说，信奉伊斯兰不影响他过华人佳节，他照样于冬至吃汤圆、端午节吃粽子、中秋节吃月饼、清明节扫墓，每年新年也照样派红包，只是不再拿香拜拜。

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且看华人清真寺的汤圆味道如何？左起为光大区州议员郑来兴、阿都马烈和颜志培一起吃汤圆，其乐融融。（图：星洲日报）