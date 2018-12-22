林冠英：家庭收入低于3千·小学生获100开学援金 财政部长林冠英今日宣布派发100令吉开学援助金，给所有来自家庭收入低于3000令吉的一至五年级学生。

（雪兰莪．八打灵再也22日讯）财政部长林冠英今日宣布派发100令吉开学援助金，给所有来自家庭收入低于3000令吉的一至五年级学生。

广告

他在文告中指出，希盟政府了解及关心家长和监护人在年初开学时所面对的开支压力，因此决定派发100令吉开学援助金，以减轻他们的金钱负担。

他说，财政部准备了3亿2800万令吉特别援助金，透过教育部从2019年1月开始发放予学校。

他说，政府也承诺不分背景地为所有学生提供接受素质教育的机会，包括上学必需品及设施方面的援助。

包括华淡小华中独中学院

明年教育拨款同年发放

另一方面，林冠英在另一份文告中说，希盟政府要结束教育拨款的恶梦，明年开始，2019年财政预算案宣布的教育拨款，包括华小5000万令吉、教会学校5000万令吉、淡小5000万令吉及华中1500万令吉将会在明年发放。

他说，当然还有历史上联邦政府财政预算案首度宣布给予独中的1200万令吉拨款，及新纪元、南方、韩江三所大学学院共600万令吉的特别拨款也将会在2019年发放。明年的教育拨款，将在明年一分一毫不少的存进各源流学校的户头。

广告

他说，政府纠正前朝过去“今年拨款明年拨”的财政恶例，做到了“今年的拨款今年拨”，让大马人民能在明年告别恶梦。

他说，希盟政府也在2018年关之前，像国小、国中、宗教学校和其他源流学校的拨款一样，悉数将今年的华校教育拨款发放至各校的银行户头，包括了华小的5000万令吉、教会学校5000万令吉、淡米尔小学5000万令吉及国民型华中的1500万令吉。

“希盟政府知道再穷不能穷教育，因此必须要纠正过去几年前朝政府在财政预算案宣布之后，没有将今年的拨款今年拨，如2016年华小5000万拨款，拖至2017年底。甚至是全国东西马81所国民型华中的拨款在预算案中没有列明，有一年没一年。

这成为了这几年教育工作者的恶梦。”

广告

“前朝因为1MDB丑闻遗留下来的另一项恶梦就是这2至6年来，拖欠了12万1429个企业与个人共194亿令吉的GST退税，还有拖欠160亿令吉所得税退税。”

他说，明年，这笔共大概370亿令吉的天文巨额将会悉数归还给所有相关的纳税人，让大马纳税公民告别腐败，能有更充足的资金展望未来。