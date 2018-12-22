瓦达姆迪应否被撤换‧赛沙迪扛上拉玛沙米 赛沙迪说，如果要掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪被撤职有错，他准备好面对任何后果。

青年及体育部长赛沙迪（左）与槟城第二副首长拉玛沙米。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡、槟城22日讯）青年及体育部长赛沙迪与槟城第二副首长拉玛沙米，针对首相署部长瓦达姆迪应否被撤换的课题扛上了！

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赛沙迪说，如果要掌管国家团结及社会和谐事务的首相署部长瓦达姆迪被撤职有错，他准备好面对任何后果。

赛沙迪：不会道歉

他在文告中说，他不会因为表达自己的看法而道歉。

赛沙迪也是土团青团长，他强调，他加入政坛不是要“打安全牌”或是成为“应声虫”，也不是为了装聋扮哑，或是保持沉默。

“尊贵的（YB），不要以为你可以让我安静下来。”

拉玛沙米日前抨击土团青要求瓦达姆迪被撤职的做法，并认为，赛沙迪率领多名土团青领袖到首相办公室呈交备忘录，要求撤换瓦达姆迪的做法不妥，应被对付。

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赛沙迪说，他对土团青被指背叛希盟和煽动种族情绪，与巫青团及伊青团的做法无异，感到遗憾。

“这与种族无关，而是关乎求同存异，以及不要压制大家自由表达观点的权利。”

拉玛沙米：拿出证据

拉玛沙米说，任何要求撤除瓦达姆迪职位者，必须先拿出证据，证明瓦达姆迪涉及雪州首邦市兴都庙骚乱以及过后的事态发展。

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他说，不管何人，请拿出瓦达姆迪必须负上责任的真凭实据。

拉玛沙米也是行动党中委，他今日发表文告说，他不是针对赛沙迪，但他认为，身为一名内阁部长，赛沙迪不应与土团青团员一起去见首相敦马哈迪要求撤换瓦达姆迪。

“我不仅突出赛沙迪，我也批评土团党、公正党和诚信党青年团所扮演的角色，更甭提那颓废的巫统和伊党。

他认为，作为一位年轻的部长，赛沙迪在促成土团青团员会见首相前，应该三思而后行。

“赛沙迪与其他要求瓦达姆迪辞职者不同的是，他是一位部长，一位应该在国家课题上有立场的人。”

拉玛沙米说，在了解错综复杂的国家政治方面，赛沙迪还有很长的路要走。

“至于那些活在玻璃屋（温室）里的人必须谨记，若表现不达标，他们也会面对反对声浪的。”

遗憾没部长挺瓦达

拉玛沙米也表示遗憾，内阁成员并没有捍卫每天被逼辞职的同僚瓦达姆迪。

“他们的抗争能力，以及对抗种族和宗教极端主义的立场去了哪里？”

他说，希盟当初以积极和理想热忱上台执政，要纠正罪恶的国阵，但如今却允许成员党走回巫统和伊党的老路。