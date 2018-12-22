【暖势力】“每份工作都是高尚”‧大学生兼职当保安 对大学生来说，在学期休假期间做兼职工作是常有的事；特别的是，这名叫阿兹万阿里的年轻人，从林林总总的兼职中，选择做一名保安。

阿兹万在推特放上自己身穿保安服和毕业袍的对比照，引来网民关注。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）职业不分贵贱，每个认真工作的人都值得被尊重。

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对大学生来说，在学期休假期间做兼职工作是常有的事；特别的是，这名叫阿兹万阿里的年轻人，从林林总总的兼职中，选择做一名保安。

毕业袍保安服对比照引热议

刚从国油大学（UTP）资讯科技学位毕业的他，把自己身穿毕业袍和保安服的对比照放上推特，引来网民关注和热议。

“从低做起，如今在这里。”

阿兹万接受星报马来网站《m Star在线》访问时透露，这张照片是完成注册保安人员计划（CSG）后拍下的，如今他在柔佛的一间石油及天然气跨国公司就职，成为一名资讯科技分析师。

“无论工作类型如何，我都愿意去做尝试。”

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曾当洗碗工便利店员

他指出，本身从中三毕业后就开始打工，曾在小食中心洗碗，考完大马教育文凭考试（SPM）后则在便利店工作。

“进入大学后，我就尝试去做保安。学期休假一到，我就会在住宅区范围做保安兼职。”

今年22岁的阿兹万说，他在5兄弟姐妹中排行第三，父母有能力去抚养一家七口，因此做兼职并非家里有财务问题。

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“我没有财务问题，做保安只是想要设身处地地感受这份工作。

“之前我会以为保安的工作很简单，但其实他们在保护居民安全方面责任重大。”

他指出，做保安一天能获得50令吉工资。

当保安常被看不起

阿兹万不讳言，身穿保安制服执行任务时，他常常会被人看不起。

“我普遍遇到的情况是，很多人看到你一身保安服，会觉得你是没有受过教育的。”

他说，每份工作都是高尚的，不能对任何一份工作抱有偏见。

“我们是互相需要的，比如说，如果没有人去清理垃圾，我们的国家会变得肮脏。”