剩食转送有需要者‧全国食物银行开跑 联邦政府正式推介全国性食物银行计划，系统化地把剩食转送给有需要者，并将成立马来西亚食物银行基金会及制定法令，以更有效地执行计划及管理剩食问题。

赛夫丁（左五起）、林冠英、登姑扎塔莎、彭文宝（右一）及其他嘉宾，参观及了解珍珠食物银行的运作方式。（图：星洲日报）

（槟城22日讯）联邦政府正式推介全国性食物银行计划，系统化地把剩食转送给有需要者，并将成立马来西亚食物银行基金会及制定法令，以更有效地执行计划及管理剩食问题。

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联邦政府今日在槟岛爱心大厦推介全国食物银行计划，由财长林冠英代表首相敦马哈迪主持仪式。

林冠英代读首相致辞稿时说明了联邦政府管理剩食的决心，并指根据联合国粮食及农业组织数据，全球每年粮食产量的三分之一，相等于13亿公吨或4.4兆令吉的食物，白白被浪费。

“国民日均制造1万5000公吨剩食，而当中的3000公吨剩食其实可安全食用，若能分配给有需要者，可让200万人受惠。”

他说，联邦政府关注浪费食物课题，也希望协助人民克服生活费提高的问题，食物银行计划则是方案之一。

槟先行明年扩至他州

全国食物银行计划由国内贸易及消费事务部推行，旨在把一些单位贡献的剩余食物（如蔬菜、水果、蛋糕、清真熟食等）转送给有需要的家庭，特别是B40低收入群体。而基于槟州政府推行的“珍珠食物银行”早已成型，所以该部选择在槟城推介全国食物银行计划，明年起逐步扩大至其他州属。

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出席者有国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁、副部长张健仁和秘书长拿督斯里贾米尔沙列、槟第一副首长拿督查基尤丁、“珍珠食物银行”计划主席兼槟州行政议员彭文宝及提倡零食物浪费运动的雪州公主登姑扎塔莎等。

全国食物银行的策略伙伴有珍珠食物银行、食物援助基金会、槟城酒店公会、槟城厨师公会和Kechara厨房，合作伙伴有各大超市即特易购、GCH Retail（马）有限公司、Aeon BiG霸市、NSKTrade City有限公司、宜康省、英雄超市、AEON Co（马）控股和TF Value Mart。

在食物银行计划下，厨师烹煮剩余的熟食，并确保食物可安全食用。（图：星洲日报）

林冠英：槟“拯救”逾百万剩食

曾任槟首长的林冠英说，槟州政府在2017年5月开始推行珍珠食物银行计划，至今年11月，已拯救逾百万令吉的剩食。

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“这段期间，通过此计划收集到234公吨的生产食品及87公吨面包及糕点类，共321公吨。以每公斤食物价值为5令吉计算，我们总共拯救160万5000令吉的食物。”

他说，槟州政府拨出60万令吉执行此计划，至今只花了其中的19万7000令吉作为营运费用，但却已让州内3万1429户受惠，可见此计划带来的影响力。

珍珠食物银行是以槟岛爱心大厦为物流中心，存放外界捐献的干粮、食物及剩余的熟食。熟食将由厨师在大厦里的中央厨房处理，确保可安全食用，并由志工协助转送给受惠者。

爱心大厦是槟城“珍珠食物银行”计划的物流中心，储存外界送来的剩食后加以处理及分配。（图：星洲日报）

赛夫丁：最快明年杪立法管制剩食

赛夫丁说，联邦政府最早将在明年底的国会，提呈管制剩食法案，旨在保护食物贡献单位及使用食物的民众。

他说，在草拟法案前，政府必须向法国、美国、澳洲、新加坡等地取经，再根据本地民情做出调整，比如与清真食物有关的事项。

“该法案会涵盖全方面，包括食物贡献单位，比如有些贡献单位是知名品牌，他们其中一个担忧是，若派发的食物导致受惠者出现问题，他们是否需要承担法律责任，法案将这些事项纳入考量。”

他说，政府除了会依据官方资料库的数据鉴定受惠者外，其他组织如乡委会、社运人士等也将提供受惠者名单，协助政府推行计划。

针对鸡蛋涨价问题，赛夫丁说，马来西亚竞争委员会（MyCC）正调查，鉴定鸡蛋涨价的原因是出于垄断联盟（Cartel）、地区或其他操纵性因素，并定时向他呈报告。