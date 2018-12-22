【暖势力】“留给更需要的人”‧75岁养5孙‧退还现金券 退还现金券的理由是她认为孩子的校服校鞋还能穿，不需要更换，也不想浪费。

苏大妹（ 左二）带着儿孙会见卡玛吉（右），退还100令吉现金券；此举让卡玛吉感动不己。（图：星洲日报）

（彭亨‧加叻22日讯）75岁老妇一手照顾5个孙男孙女，靠女儿每月给予家用维持家计，她最近获得现金券以购买上学用品，可是她却把现金券退还，以转让给其他更需要的人。

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退还现金券的理由是她认为孩子的校服校鞋还能穿，不需要更换，也不想浪费。

她这份小小心念牵动了人心，受到各界的赞扬。

这位住在彭亨加叻太子园旁木屋区的老妇苏大妹的孙儿获得沙拜区州议员卡玛吉主办的“回到校园，扶贫计划”颁发100令吉现金券。她受询时表示，她的孙儿和孙女不缺上学用品，校服和校鞋也很新，所以亲自退还发现金券，下次如有需要才领取，不要贪心，避免造成浪费。

校服虽旧仍可以穿

“虽然我家境贫穷，但是我不会贪心，既然有了校服就不必买新的，那都是我外孙以前穿的校服，现在轮到儿孙穿。”

苏大妹的丈夫去世多年，两人育有2儿3女，其中1儿和1女不幸病逝，由于二儿子在外地工作收入不稳定，把2男3女从婴儿时期就交由她照顾至长大，目前是1男唸中四，2女分别唸中三和中二，1女四年级和1幼男4岁。

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她说，她每月领取350令吉福利金，再加上儿女给予的家用，勉强还能应付生活开销。

此外，卡玛吉说，当她看到苏大妹上门退还现金券时，一时感动，也对苏大妹的举动感到肃然起敬，因此，特地在其个人脸书贴文表扬苏大妹，而且要抚养5名儿孙长大也不容易。

苏大妹一手把五名孙男孙女抚养长大，最小的4岁。

无奈孙女无法上补习班

苏大妹不会驾车，无法载送孙儿孙女前往补习，让她感到无奈。

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“我的孙男孙女每天去学校是乘坐学巴，为了配合学巴时间，所以唸小学的孙女无法上学校的下午补习班，除非有人载。

“如果我的儿孙有补习，学业应该会不错，他们较擅长运动，在赛跑中夺得不少奖项。”

她从小也严禁儿孙出夜街，避免染成不良嗜好。她感到欣慰的是，5名男女孙都很懂事，不会让她操心。中四的男孙也趁学校假期到云顶打暑假工，至于中二和中三的孙女则在附近的餐馆工作，一天20令吉。

她常劝告儿孙们要洁身自爱，做人不要贪心，必须脚踏实地。