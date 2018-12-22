刘镇东认同林吉祥看法‧“专注实现新大马” 行动党政治教育主任兼柔佛州主席刘镇东认同该党元老林吉祥的看法，即希望联盟各成员党应该共同努力和专注于确保“新马来西亚”梦想可以实现。

（吉隆坡22日讯）行动党政治教育主任兼柔佛州主席刘镇东认同该党元老林吉祥的看法，即希望联盟各成员党应该共同努力和专注于确保“新马来西亚”梦想可以实现。

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他说，希盟最初的斗争目标是使马来西亚变得更好。

他也是国防部副部长，他于今日出席皇家军事学院（MTD）251名学员的2018年毕业典礼后，在新闻发布会上受询及林吉祥指如果政府放弃新马来西亚的目标，行动党领袖将毫不迟疑退出希盟政府的言论，如是指出。

“每个人都应该阅读他（林吉祥）的整篇文章，他的意思是说，希盟各党，特别是行动党的任务是实现马来西亚人的新马来西亚梦想，我认为这应该成为我们的焦点，我们应该共同做些甚么才是最重要的。”

他说，林吉祥传达的讯息是，希盟各党参与政治不是出于职位，而是为了建设更好的马来西亚。

“我认为现在的问题是，每个人都采取不同的行动或方式，而不是从全国性的角度出发，509当天实现了政权更迭，我们需要新思维，但人民至今还没有新的思维。”

指ISEAS是智囊机构

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询及新加坡东南亚研究所（ISEAS）被指是一个情报机构的问题，他说，ISEAS是一个与大马策略及国际研究所（ISIS）同等的智囊机构。

他表示本身于2016年担任ISEAS的访问学者，研究的领域包括伊斯兰政治和伊斯兰党的政治，并在书籍和期刊上发表了一些有关的文章，这些文章都可以在他的部落格上阅读到。

另一方面，刘镇东希望国内其他的学校学习皇家军事学院的教学概念，即把教育和品格发展融汇贯通。

他说，皇家军事学院不仅只注重学术成绩，也通过军事训练来塑造学生的品格。

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他说，这点很重要，以便为国家培养出纪律严明和才能出众的年轻领袖。