【暖势力】“想让人们知道天使曾来过”‧善长秘密为病人缴医费 拉各斯（Lagos）就有一位善心男子，每星期到医院替病人缴清医疗费，让一些已经康复的人可以出院回家。

阿卡拉韦会为病人支付医疗费用。

（拉各斯22日讯）尼日利亚只有5%人口获得医疗保险，其他无力支付医疗费的人，可能康复后仍被迫留在医院内。

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拉各斯（Lagos）就有一位善心男子，每星期到医院替病人缴清医疗费，让一些已经康复的人可以出院回家。他不会与帮过的人联络，也不会要他们感谢自己，只希望人们知道曾经有一位“天使”来过帮助他们。

阿卡拉韦（Zeal Akaraiwai）背上没有天使的翅膀，他只有一部黑色的平治汽车。这位40多岁的财务顾问，把车泊在拉各斯一间政府医院的停车场后，甫步出车就被一群社工欢迎，他开门见山，直接问他们要一张“名单”。

“名单”上的名字，是一群已经康复并可出院的病人，但由于他们付不起医疗费，被迫留在医院中。

在步行往病房的途中，他耐心地听社工讲解他将会见的人。他走到一名大腿包扎著的病人前，身体倾前，低声地问：“你发生了甚么事？”

该名年轻男子回应他被人用枪射伤。

阿卡拉韦问：“你会怎样解决医疗费用？”该人回应：“我会向神祷告。”

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阿卡拉韦跟他谈了一会，他没有透露自己的身份，该男子也没有问阿卡拉韦是谁。然后，阿卡拉韦向护士了解他的遭遇，并愿意为他支付250美元（约1000令吉）医疗费用，该名幸运的男子可以出院回家了。

称为“天使计划”

阿卡拉韦不会与他帮助过的人联络，也不会想要他们道谢，但他想要一件事作为回报，就是某天人们会说一个关于他的故事：故事关于一位天使来到医院，为他们付费后就离开。

阿卡拉韦说：“这就是我称之为‘天使计划’的原因：成为一位你希望见到的天使。”

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对阿卡拉韦来说，为医院病人付费不是因为他的基督教信仰，而是想让所有人知道每个人都可以为其他人做些事，他的亲友都会向他的计划捐钱，而他也保留了长长的医疗账单及名单。

不为长期病患付医疗费

不过，他帮人也是有原则的，他通常不会为病重，而且长期患病的人付医疗费，他的“天使计划”共会为康复并可立即出院的人付医疗费，但他也坦言：“当然，有时我也会打破原则的。”

阿卡拉韦当天在医院内探望了名单上的所有病人，为8名病人缴付医疗费。他直言每次在医院行善后也会为他带来伤感，同时引起他对政府的不满。

他说：“像我这样的人，要走到医院，替其他未能支付费用而被迫留在医院的人缴清账单，就足以反映制度的不公义。我们没有理由不可以拥有良好的医疗保险，我们有聪明的人可以想出一些可行的方案。”