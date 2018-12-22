旺赛夫：偿还PTPTN‧需至少半年拟新机制 国家高等教育基金局（PTPTN）主席旺赛夫说，该局需要至少6个月时间制定偿还PTPTN新机制。

（登嘉楼‧龙运22日讯）国家高等教育基金局（PTPTN）主席旺赛夫说，该局需要至少6个月时间制定偿还PTPTN新机制。

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他今日出席一项开学援助活动后说，该局正积极地和各阶层人士，包括社会领袖、非政府组织和各相关利益团体交流，听取他们的意见，以拟定新机制后，呈交内阁批准。

他说，此举主要是确保新机制不会引起争论，公正且考虑到借贷者的福利。

“落实新机制的研究正在进行，我已到吉打、玻璃市、霹雳，今天则是来登嘉楼，会晤民间相关单位以获取资讯。”

旺赛夫说，该局保证将会听取和分析各界提供的意见，以寻求最好的偿还方式。

他说，希盟此前为了履行竞选宣言承诺，被迫赶在100天内提呈改善（偿还机制）建议，仓促的决定以致偿还机制存有缺陷，但因为受到人民反对，政府搁置了原订于12月5日落实的新偿还机制。

“有鉴于此，我们将确保所有意见都获得考量，并会在提呈前进行推演，鉴定成效。”