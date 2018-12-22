银行转账需数日‧砂拉越华小最迟周二获拨款 全砂华小预计最迟可在下周二，即圣诞节当天获得2018年度教育部特别拨款。

（砂拉越‧古晋22日讯）全砂华小预计最迟可在下周二，即圣诞节当天获得2018年度教育部特别拨款。

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教育部副部长张念群日前指出，全国华小将从本月17日开始陆续获得特别拨款，西马部份州属华小于本周已收到款项，惟砂拉越华小迄今还未有任何消息，令部份华小校董会感到焦虑。

砂拉越津贴华小董事联合总会会长拿督包章文告诉星洲日报记者，截至今日为止，他没接获砂华小获得教育部特别拨款的消息，各校校董会仍在等候佳音。

他向沙巴华教界了解，该州华中昨日已陆续获得拨款，华小的拨款输入工作也已经完成，可能今日就可获得拨款。因此，他相信砂华小的拨款还需要等多几天。

针对砂华小拨款课题，行动党古晋区国会议员俞利文向张念群了解后告诉本报记者，由于银行转账需要2至3个工作日，相信砂华小最迟可在下周二收到相关款项。

据了解，全砂约有168所华小申请2018年度教育特别拨款。不过，包章文表示，最终成功获得拨款的华小数目未确定。

全砂共有222所华小，扣除其中6所教会学校及31所政府华小，符合申请拨款资格的华小共有185所。

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去年有184所砂华小获得教育部特别拨款。