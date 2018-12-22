卫生部：本地市场售卖‧21辣椒样本农药超标 卫生总监拿督诺希山今日发表文告说，该部已通过食品安全与素质组，在国家的入境处和本地市场，对入口辣椒进行监督。

市场上仍有大量越南辣椒；摄记在吉隆坡何清园巴刹拍摄此照时，业者对禁令并不知情。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）卫生部证实，21个在本地市场上售卖的辣椒样本，农药残留超标。

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卫生总监拿督诺希山今日发表文告说，该部已通过食品安全与素质组，在国家的入境处和本地市场，对入口辣椒进行监督。

他说，从今年1月至今，卫生部的监督结果显示，503个辣椒样本，包括来自越南的辣椒已被分析，并发现21个辣椒样本（4.2%）不符合1983年食品法令和1985年食品条例有关农药残留的规定，并已采取执法行动。

“所有进口至大马的食物必须遵守1983年食品法令。

相关单位如进口商、代理、业者等也必须确保他们所进口及销售的食品符合规定。

“违例者一旦罪成，可被判监禁不超过3年或罚款，或两者兼施。”

他促请任何对食品安全有疑虑或有任何情报的公众，可联络州或县卫生局、浏览卫生部官网（http://moh.spab.gov.my）或到卫生部食品安全及品质组的脸书专页（www.facebook.com/bkkmhq）投报。