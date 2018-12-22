王晓庭：无视华裔遭不公对待‧“火箭没资格当马华2.0” 她发表文告说，行动党绝对不可能是马华2.0，因为马华不曾如行动党般，随意手起刀落就减华商拨款、对付贫寒华裔子弟的高等学府，甚至不敢承认自己是华裔，并以为自己喊著“我是马来西亚人”就无视华裔在国内遭到不公平不公义对待的事实。

（吉隆坡22日讯）马青总团长王晓庭说，获华裔支持却不认自己是华人，行动党没资格当马华2.0！

广告

她发表文告说，行动党绝对不可能是马华2.0，因为马华不曾如行动党般，随意手起刀落就减华商拨款、对付贫寒华裔子弟的高等学府，甚至不敢承认自己是华裔，并以为自己喊著“我是马来西亚人”就无视华裔在国内遭到不公平不公义对待的事实。

她说，马华过去、现在和未来，也绝对不认同“华人较富有”的说法，反而是行动党却在默许他们的主子继续宣传这种思维，并以这个说法，继续强行打压华裔和落实不公政策。

她请求，行动党千万不要自认是马华2.0，因为相比行动党对自己族群所实施的狠招辣法，马华望尘莫及。

她也希望，林吉祥详细讲解何谓“新马来西亚”，在希盟一而再食言与违背竞选诺言、U转政策下，人民已不懂希盟哪句真哪句假，而所谓的“新马来西亚”定义，是希盟执政前所说的为准，还是执政后所指的为准？