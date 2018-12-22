张念群：让华小华中6月可再申请‧建议半年用完拨款 “这只是我的建议，不是说一定要限制在固定期限内用完拨款，只是如果能在6个月内用完，那么下一轮的拨款便可更早开放申请。”

张念群（左二）与交通部长陆兆福（中）在校方陪同下参观振华中学；右起为沉香州议员吴金财、校长欧阳满妹，左为振中法律顾问黄觥发。（图：星洲日报）

（森美兰‧芙蓉22日讯）教育部副部长张念群建议近日才获得拨款的华小及国民型华文中学（华中），尽量在6个月内善用所获拨款，那么教育部便可在明年6月开放网络，让校方申请2019年的拨款。

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“这只是我的建议，不是说一定要限制在固定期限内用完拨款，只是如果能在6个月内用完，那么下一轮的拨款便可更早开放申请。”

她今日访问芙蓉振华中学及振中二校，分别宣布拨款35万和24万令吉给这两所华中，也在校方的陪同下参观校园。

今年特别拨款全数发放

她说，2018年华小5000万特别拨款，以及华中1500万的额外拨款目前已全数发放，而教育部也会透明化公布受惠学校及所得拨款数额的名单。

她强调，教育部是依据义务估价师，评估校方要进行的增设或维修工程所需费用，再给予建议及劝告后，教育部才进行拨款分配。

“这个分配过程绝对没有因为选区属谁，或与某校感情较好而厚此薄彼，反之，我们是依据义务估价师的专业意见作出分配，绝无偏袒。”

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善用拨款勿存银行

张念群在新闻发布会上提醒校方，务必把钱花在对的地方，不要拿到拨款就存在银行，因为这将无法惠及学子，也违背了教育部拨款的用意。

“教育部获得的拨款是由财政部通过贷款拨出，而真正目的是希望校方能根据所需提升及维修学校，不是放在银行定期赚利息，所以要善用，惠及学生。”

她解释，也不是说要校方无论如何拿了多少拨款就非用完不可，若进行的工程费用还有余额，但仍需要拨款作其他用途，也可以在明年申请的时候说明。

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“我知道在年杪才获得拨款，会让校方原有的一些计划耽误，我为此感到抱歉，希望大家多多包涵，但我们已尽量在最短时间内完成这项任务。”

振中二校校长宋俐颖（左二）向张念群（右二）讲解学校正进行的工程；左为亚沙国会议员谢琪清。

设网络系统简化申请

她说，虽然马华领袖频频针对2018年的拨款事宜向她穷追猛打，但能在上任后，于5个月内，完成设立网络系统供校方提出申请及根据义务估价师建议分配拨款，并于12月17日开始陆续发放拨款给校方，已是教育部最积极的表现。

她不忘揶揄马华在朝时，发放华小及华中的拨款也没有这般效率，而根据记录，宗教学校的2018年拨款都已发放了，但在政权移交前，华小和华中拨款却仍未处理。

依紧急度需求分配

“我接手后，较耗时的是建设网络系统，虽这方面多花时间，但日后却更方便，申请资料和照片等都可上传电子采购系统（eVENDOR），以申请学校拨款，省略了邮寄文件或遗失文件等问题。”

张念群直言，这次的网络系统需全国学校注册并进行申请，时限放“很宽”是因为考量到一些郊外学校，特别是东马内陆学校面对的不便，因此才延长开放时间。

“我们不因赶时间而提早关上大门，教育部必须收集所有申请后才可根据所需评估和分配，所以没有先到先得，我们必须根据紧急度和需求作出决定。”