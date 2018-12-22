缺700师资只补277人‧教总促速发批文允华小聘临教 教总估计，华小在明年开学时，会有600至700个师资空缺，但是将被派至华小的新教师只有277人，不足以填补华小师资的空缺。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）教总估计，华小在明年开学时，会有600至700个师资空缺，但是将被派至华小的新教师只有277人，不足以填补华小师资的空缺。

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教总今日发文告促请教育部尽早完成新教师调派，并在开学之前发出聘请临教批文，以缓解各校师资不足的问题。

文告指出，虽然教育部早前表示会确保新教师，包括277位教师学士课程（PISMP）华小组的毕业学员，将在明年新学年开课的第一天如期前往学校报到，但目前距离新学年开课还有不到两个星期的时间，这些新教师还未接到调派通知。

促张念群密切关注

“因此教总促请教育部副部长张念群给予密切关注，并采取必要行动，确保华小及其他源流小学的新教师在近期内获得分派。”

教总保守估计明年开学时，华小会有600-700个师资空缺，但被派到华小的新教师只有277位，不足于填补华小的师资空缺，以致必须聘请临教来解决师资不足的问题。

“各校至今都无法知道校内师资的实际情况，包括是否被分派新教师，或是能否聘请临教填补空缺。

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“这种种不明确的情况已对学校带来了不必要的困扰，导致校方无法尽早做好新学年开学的准备工作。”

教总指出，教育部常年都有收集学校的资料，包括教师的人数统计，因此教育部理应掌握了学校师资短缺人数的统计数据，并可以马上发出聘请临教批文，而不是等到完成新教师的调派工作后，才发出临教委任状。

“这样在时间上已经拖延了，而且学校也需要时间来寻找合适的临教及向教育局作出申请，这势必影响校务的运作和学生的学习。”

文告指出，由于学校开学日期的逼近，教总促请教育部除了要加速新教师的调派工作，以确保他们在开学前分配到各源流学校执教之外，也必须马上发出聘请临教的批文，让学校一旦出现教师空缺，就能在第一时间聘请临教。