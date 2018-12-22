李福旺：贪污施政不公造成‧城乡分歧无关地方选举 他说，地方议会选举对大马而言并非新鲜事，因大马独立后就实行了地方选举，直到1965年才遭当时的联盟政府冻结举行，并于1976年取消。

众嘉宾一起为柔南李氏公会高唱生日祝贺歌。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山22日讯）马来西亚李氏总会会长李福旺指出，首相敦马哈迪以避免引发种族冲突为由拒绝落实地方议会选举的理由十分牵强，并指城市和乡区的分歧是政府贪污腐败及施政不公所造成，与地方选举无关。

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他说，地方议会选举对大马而言并非新鲜事，因大马独立后就实行了地方选举，直到1965年才遭当时的联盟政府冻结举行，并于1976年取消。

他称，我国1957年独立时举行的地方选举，从来没有发生过任何种族冲突事件，有鉴于此，首相以上述理由拒绝推行地方选举是难以令人信服的。

李福旺是昨晚在柔南李氏公会34周年联欢晚宴上致词。

建议先进州首府试行

李福旺建议，政府可考虑先在相对先进的各州首府推行地方选举，通过此平台增进人民对地方事务的参与感，借此更了解地方上的治理。

他透露，事实上，东南亚乃至亚洲许多国家的首都，例如印尼雅加达、泰国曼谷、菲律宾马尼拉、日本东京，几乎都已落实市长选举制度。

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“如果恢复地方选举，人民才得以选择最佳人选管理地方政府，地方政府的服务、效率和能力提升后，最终获利的将是各族人民。”

他提及，近来和平举行的反对签署《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）集会，证明我国的社会已走向成熟，可谓为地方选举作了准备，因此希望希盟政府能进一步探讨。

针对国内种族、宗教课题不断引发争议的情况，李福旺也促请政府珍惜各族人民的委托，尽快改善种族关系、提升宗教谅解，最终打造一个真正多元及包容的国家。

李树华（左二）颁发会员子女多生育基金后，与获奖励的夫妇及孩子合影。左一为李珖鸣。右一起为李观进、李斯耀及李文发。

李观进（左起）、李文发、李珖鸣及李斯耀（右起）、李福旺及李明锽同贺柔南李氏公会34周年庆。

李珖鸣促保留创会初心

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柔南李氏公会昨晚迎来妇女组成立16周年及青年团14周年庆，大会主席李珖鸣不忘提醒，该会当初的创会会员大部份皆来自外地，尽管如此，在众志成城下仍顺利成立柔南李氏公会，因此希望会员们能保留创会的初心，以团队精神发挥个人所长继续推动会务发展。

他指出，时代不断演变，需求也不断提升，因此宗亲会需以开放态度鼓励年轻人参与，藉著老中青三代的领导推动会务才有建树。

配合周年庆典，大会今次再次颁发会员子女多生育基金，以鼓励华裔多生产，今次共有2名会员获得现金奖励，他们分别是李捍永和李沅芬。

出席上述晚宴的嘉宾包括新山中华公会会长拿督斯里郑金财；柔南李氏公会顾问李观进和拿督李文发、开幕人李明锽、筹委会主席李斯耀及会员子女多生育基金主任李树华等。