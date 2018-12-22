许春：传承文化价值观·冬至宣扬合家团圆 星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春指出，冬至的庆典流传至今已有4000年，传承的不只是庆祝的仪式，更重要的是文化的道德规范及价值观。

张耀金（左起）、林锦发、蔡淑霞、林鸿昌、王瑞成、许春、陈孟龄、陈金泉、陈开蓉、伍振刚、李俊健及陈俊瑍一同主持“全体吃汤圆”仪式。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春指出，冬至的庆典流传至今已有4000年，传承的不只是庆祝的仪式，更重要的是文化的道德规范及价值观。

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“冬至宣扬的是‘合家团圆’，尽管庆祝的仪式推陈出新，‘合家团圆’的观念是永远不能改变。其实，合家团圆也包含对血缘及亲情认同，中华民族非常重视血缘关系，所以才有各种姓氏的宗亲会存在及强调家和万事兴的伦理观念。”

他指出，星洲日报作为华人文化机构，对弘扬中华文化向来不遗余力。

他也感激大众在目前经济放缓的时刻，仍然鼎力支持该项节庆活动。

他是在昨晚出席在吉隆坡天后宫举行的“四季中华——温馨冬至”庆宴致词时，如是表示。

他说，中华文化最独特的地方就是慎终追远，永远感恩及追思先人的恩德。

“不管是办红白事，或庆祝哪一个节日，祭祖拜神是中华民族不能或缺的一个重要仪式。因此，身为传承中华文化的华族，我们不能数典忘祖，更不能否定自己是炎黄子孙。”

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出席者细心喂长辈吃汤圆，场面温馨。（图：星洲日报）

庆传统节庆

学思想精华

他表示，传统节庆是中华文化重要的组成部份，当我们在庆祝这些节庆时，其实它也同时启迪我们的思想，启发我们该如何待人处事。

“如果我们能够学习及掌握其中的各种思想精华，深黯节庆的内涵，对树立自己的人生观及价值观将有莫大的帮助益。

陈孟龄：应深思检讨过去一年

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雪隆海南会馆署理会长陈孟龄说，“冬至大如年”，每年的冬至，就表示阳气逐渐回升，一年即将结束，而温暖大地的春节即将来临，大地又要回春了。

“这一天，我们应该回想过去一年，做对了什么，又做错了什么。若有需要改进和检讨之处，趁着2018年就要结束之际，好好深思，以期在2019年可以做到更好。”

她指出，每逢冬至到来之时，必定有许多人都会问起关于天后宫明年春节的节目。由此可见，该会天后宫的春节活动已经是一个家喻户晓的品牌活动，人人都会在春节时到访天后宫观光。

“我们向来都非常重视春节活动，因此每一年天后宫春节都设定不同的主题，而明年的春节主题将会在2019年1月7日举行的新闻发布会上揭晓。”

陈孟龄：冬至的到来让人反思一年来所做过对和错的事情。（图：星洲日报）

四季中华——温馨冬至”获得千人出席，场面热闹非凡。（图：星洲日报）

二十四节气铁艺剪纸续展演

此外，她也说，天后宫的“二十四节气铁艺剪纸”项目赢获两项大马纪录大全，尽管已连续公开展示2年，明年仍会继续展演，还会完整地呈献二十四个节气的铁艺剪纸，配合各种灯光和装饰上的设计，以更巧妙地展现二十四节气的精髓。

“我们希望透过融合艺术演绎的元素，取代传统上的文字说明，以更具体、形象化及印象化透露二十四节气之春夏秋冬的四季演变历程，打造本会天后宫成为四季中华文化的教学天地。”

许春：冬至源远流长，传承的是文化的道德规范及价值观。（图：星洲日报）

温馨冬至宴天后宫举行

四季中华——温馨冬至”庆宴由星洲日报、雪隆海南会馆联办，胜集团（SENG Group Companies）及万丰雪梨有限公司（养命酒）为主要赞助，在吉隆坡天后宫盛大举行。

在场者尚有雪隆海南会馆妇女组团团长陈开蓉、胜集团（SENG Group Companies）秘书长拿督黄锦扬、CNI Holdings Berhad副经理伍振刚、超级食品营销有限公司（Super Food Marketing SdnBhd）执行董事林锦发与夫人陈金枝、南顺食油私人有限公司（Lam Soon Edible Oils）高级总经理王瑞成、营业主任张耀全、宝马企业有限公司市场销售执行员陈俊瑍、林木生集团代表拿督林鸿昌及夫人蔡素霞、海鸥企业有限公司广宣执行员李俊健、星洲日报企业公关及业务促进总经理陈金泉、星洲日报资讯科技部副总经理兼世华多媒体有限公司首席数码员陆志顺、星洲媒体集团高级发行经理林国庆、星洲日报广告销售副总经理文兆恒、星洲日报高级账务经理陈健发、星洲日报发行经理吴永才及星洲日执行政部经理林国强及行动党莲花苑州议员黎潍裮代表吕荣发。