议长：议员退党‧未接跳槽希盟通知 他说，若希盟确认接受前反对党议员加盟，他们的座位较后将会重新安排。

莫哈末阿里夫（右二）在莫哈末拉昔（右一）陪同下，参观展出的国会权杖。左一是苏海山。（图：星洲日报）

（柔佛‧峇株巴辖22日讯）国会下议院议长拿督莫哈末阿里夫透露，他至今并未收到任何国会议员宣布退党成为独立议员或跳槽加入希望联盟的书面通知。

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他说，若希盟确认接受前反对党议员加盟，他们的座位较后将会重新安排。

莫哈末阿里夫今日为国会走入社区与民众交流的亲善活动主持开幕后，在新闻发布会上受询时说，他也是通过阅报才得知有多位议员宣布退党成为独立议员或是跳槽加入希盟，而他手上目前没有相关议员的名单。

“如果他们退党成为独立议员或跳槽加入希盟的消息属实，届时下议院秘书将会重新安排他们的座位。”

莫哈末阿里夫在交流会上表示，现有的议会常规足以让国会议员遵守纪律，他暂时无意制定新的常规，以约束国会议员的言行举止。

不过，他强调，国会有必要对违反议会常规的国会议员施予更重的处罚，包括在他们冥顽不灵和严重挑衅时，将他们逐出国会。

出席者包括下议院副议长兼峇株巴辖国会议员拿督莫哈末拉昔、柔佛州议会议长苏海山和副议长颜碧贞，以及巫统妇女组主席兼巴力士隆国会议员拿督诺莱妮。