陈国伟：确保公平施政廉洁‧应“色盲”看待地方选举 陈国伟谴责哈迪阿旺避免513和印尼钟万学事件重演的说法，并认为有关言论充份反映伊党偏激和高度种族主义的形象，人民应声讨。

陈国伟：地方政府公平施政、廉洁透明和多元民主不能靠委任公务员任市长实现，希望国民以“色盲”视觉，看待恢复地方政府选举一事。（图：星洲日报）

（吉隆坡22日讯）为确保政府公平施政、廉洁透明和多元民主，行动党主席陈国伟促大家以“色盲”的视觉，看待地方政府选举！

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他今日针对伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺指恢复地方政府选举弊多于利，甚至部份城市将由华裔主导一事强调，任何人反对地方政府选举，等同带着有色眼镜看事情，这种态度必须纠正。

声讨伊党种族主义言论

陈国伟谴责哈迪阿旺避免513和印尼钟万学事件重演的说法，并认为有关言论充份反映伊党偏激和高度种族主义的形象，人民应声讨。

他说，地方政府选举将造成种族隔阂和扩大城乡区别的忧虑根本不存在，毕竟如今有超过70%国民居住在城市地区。

他解释，民选市长和市议会的目的，就是为了加强地方政府行政的效率、提高诚信、确保问责制度，以及让长期腐败滥权的地方政府能真正廉洁和透明。

“如果地方政府能做到多元民主，民怨肯定减到最低，且也更亲民和公平，包括对各族社会的公平施政，种族之间的隔阂、分歧和鸿沟也会降低，且更能促进地方上的种族和谐和社区团结。”

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他说，民选的地方政府包括市长和多名市议员，肯定都由各族代表组成，若说民选地方政府会造成种族分歧，那是否应取消州和国会选举？

火箭坚持地方选举

陈国伟指出，全马目前共有149个地方政府，其中有3个市政局、11个个市政厅、40个市议会和95个县议会。其中，根据第14届大选资料，吉隆坡的巫裔选民占45.9%、华裔43.2%、印裔10.3%，以及其他族群占0.6%，并非由华裔占多数。

他强调，恢复地方政府选举是行动党一贯的坚持、坚决和坚定的立场，因此该党一定会遵守诺言；房地部和联邦直辖区部也已承诺在3年后落实地方政府选举。

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“地方政府选举应是新马来西亚的新景象、内涵和价值的一部份，行动党势在必行，只有这样才能让选民享有第三张选票权，真正将民主回归人民。”

他说，联邦宪法已对巫裔的特权和其他方面做出稳如泰山的保证，就算非巫裔出任市长或县市议会主席，巫裔也没甚么足以恐惧。

隆应先恢复地方选举

也是联邦直辖区希盟主席的陈国伟说，就算短期内无法做到全国大小城镇同步，至少作为一国之都的吉隆坡，以及另外13个州属的首府必须作为火车头先恢复地方政府选举。

“如果连泰国曼谷、菲律宾马尼拉、印尼雅加达都能做到，我们却迟迟不能落实，根本是贻笑天下。”

他强调，联邦直辖区所有希盟议员都支持恢复地方政府选举。