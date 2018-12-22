希维尔：内阁是一个团队‧瓦达去留由首相决定 水务、土地及天然资源部长希维尔今日说，既然首相署部长瓦达姆迪的部长职，是首相所委任，那么瓦达姆迪是否应该辞去部长职的问题应交由首相定夺。

（雪兰莪‧八打灵再也22日讯）水务、土地及天然资源部长希维尔今日说，既然首相署部长瓦达姆迪的部长职，是首相所委任，那么瓦达姆迪是否应该辞去部长职的问题应交由首相定夺。

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他受询时对星洲日报说，内阁是以一个团队运作的政府，一名部长的去或留应该由首相决定。

希维尔也是公正党副主席，他针对有500人参与捍卫穆斯林社群运动（UMMAH）集会，要瓦达姆迪就消拯员阿迪之死引咎辞职一事，发表谈话。

指敦马似已有决定

他认为，首相在此课题上似乎已有了决定，希盟新政府应该向前看，以一支团队向前迈进。

乡村发展部副部长兼公正党最高理事西华拉沙，今日受询时以“将会发表文告”为由，不作评论。

乡村发展部长兼土团党妇女组主席丽娜哈仑，日前要求瓦达姆迪就阿迪的逝世作出道歉。

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捍卫自由律师团顾问苏仁登律师，受询时则拒绝发表评论。